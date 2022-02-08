調查官「百官行述」投票出爐！ 主管被爆性騷 調查局將了解

基層調查官發起「幫長官打考績」活動，由於不少內容用字辛辣，因而被外界形容為「調查局百官行述」，最終統計結果今天揭曉，累計共182筆問卷，受評分的調查局各單位主管，經投票後呈現「最被靠北」或「最受愛戴」的兩極化趨勢。（資料照）

2022/02/08 11:53

〔記者錢利忠／台北報導〕基層調查官發起「幫長官打考績」活動，由於不少內容用字辛辣，因而被外界形容為「調查局百官行述」，最終統計結果今天揭曉，累計共182筆問卷，受評分的調查局各單位主管，經投票後呈現「最被靠北」或「最受愛戴」的兩極化趨勢；不過有少數評語提及類似「對女性同仁上下其手」等疑似風紀問題，調查局政風及督察單位將進一步瞭解釐清。

本次有資格參與投票的人數，共1230人，最終僅182人參與內部投票，所有受評比的長官，在「專業能力」項目的平均得分為5.37、「領導統御」項目平均得分4.22，接近正、負評皆有的趨勢，不過評分走向也呈現兩極化分布，發起活動的基層調查官認為，此次評分結果走向較像是「最被靠北」或「最受愛戴」的長官。

請繼續往下閱讀...

根據基層調查官的評比內容，有不少單位的主管備受基層愛戴，評比多為正面意見，例如不少外勤處站的主管被形容為「經驗豐富、為人謙和、體恤同仁，有肩膀的好長官」、「客氣溫和謙虛，是真誠的那種，不會搞心機或小手段，算是局裡一個非常好的長官」、「要求嚴格，追求完美，但是非常照顧、關心同仁的好長官」。

不過也有部分主管的評比內容不甚理想，顯見尚未得到基層的認同，負面評比內容包括「敝人見過內心最壞最邪惡的人，心術不正，讓同仁內鬥，會詆毀他人」、「說一口好案，每天都在準備升官騙加班費，爛透」、「同仁僅是長官壓榨績效的工具，勞逸不均鄉愿掩蓋，同仁身心均受戕害」、「常常會丟卷，剛愎自用、完全不會幫下屬爭取福利，還會到處去講壞話，只為證明他很厲害」等。

發起投票活動的基層調查官今天在公布最終投票結果後，也對該活動做出結語，內容提及「齊桓得管仲而霸，用豎刁而蟲流，無論各級幹部或好或壞，本次2021「幫長官打考績」活動到此全部結束，統計結果能否反應真實，該單位人員及曾經共事者自有公評，感謝所有關心及參與活動的學長，盼此活動有促進大家對於幹部良寙的重視。最後，無論您是基層或高層，在互動時都別忘了基本的禮貌與尊重，惟有上下相濟始能政通人和」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法