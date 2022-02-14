保護核心技術 調查局2021年查獲2118億元市值營業秘密受侵犯

調查局近來積極查辦攸關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年一整年，即查獲26案，幾乎每月都有企業受害，換算被侵害的營業秘密市值多達2118億7839萬6089元。（資料照）

2022/02/14 10:33

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局近來積極查辦攸關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年2021年，即查獲26案，幾乎每月都有企業受害，換算被侵害的營業秘密市值多達2118億7839萬6089元。回顧最近一起案例，則是隱形眼鏡大廠晶碩光學遭中資惡意挖角，投入百億元研發的核心技術險些外流；調查局呼籲，企業可朝結構、物理、數位、文化等四層面，制定保護計畫。

根據調查局台北市調查處的辦案經驗，該處去年掌握情資，來自中國廈門的愛睿思科技，疑覬覦國內隱形眼鏡大廠晶碩光學製作隱形眼鏡的「上下蓋」、「PP杯模具」及「自動光學檢測系統」等核心技術，中資先利誘曾任晶碩光學生產處長的黃振瑞自立門戶，在桃園市楊梅區成立金目科技，之後再挖角晶碩光學設計處工程師、資深經理、電控軟體部工程師等關鍵員工「帶槍投靠」，意圖竊取及重製晶碩投入上百億元研發的核心技術，而黃男同時也在愛睿思擔任董事。

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台北市調查處拆解此類中資竊取台廠營業秘密的手法，不脫離先出資遊說台廠幹部自立門戶，再高薪挖角其昔日戰友等老方法，雖無新意，但對於員工來來去去的科技產業來說，這類伎倆已成常態，防不勝防；而晶碩光學遭前員工竊取營業秘密一案，北市處去年十月報請桃園地檢署指揮偵辦後，全案於本月初提起公訴。

調查局建議，企業可朝四層面制定保護營業秘密計畫；結構層面，擬定處理盜竊營業秘密的標準處理程序，包括設置安全軟體套裝程式，督察異常狀況、限定某些重要員工才能接觸營業秘密或限制能接觸全部產程的人數，並與員工簽署不得揭密合約、實施離職訪談，另可與人力資源部門合作，評估新雇員工及僱用國外訓練工程師的風險。

物理層面，應設立安全存放設施，將文件或電子檔案儘速且正確標示、定期維護文件存取控制清冊及明列限制讀取清單，規劃工作空間及劃分工作區域。數位層面，對於營業秘密的存取設置數位化劃分，例如最敏感的營業秘密，不允許透過遠端取用、將數位營業秘密的存放與取用切割、使用多種系統，包含另設訪客及承包商專用系統，以及為員工制定營業秘密倫理規範，並於電子系統上顯示警示標語。

文化層面，喚起員工保護公司營業秘密即是保障工作的意識，建立簡單、謹慎且受保護的通報管道，在營業秘密的發展階段，也應使員工認可及執行相關管制措施。

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