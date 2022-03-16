高市稽查列管129家傢俱展示場 1家消防安全設備不合規定

高雄市消防局加強稽查傢俱展示場的消防安全設備。（消防局提供）

2022/03/16 18:06

〔記者方志賢／高雄報導〕新北市傢俱展示場日前發生多起火警事故，為強化公共安全，高雄市消防局稽查列管的129家傢俱展示場，檢查結果有1家消防安全設備不合規定，立即開立限期改善通知單。

高雄市長陳其邁日前主持公共安全督導會報，指示工務局、經發局及消防局等，強化工廠的安全管理，特別就傢俱行營業場所兼住家混合者，應加強輔導，以保障市民生命財產安全。

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消防局表示，達一定規模的傢俱展示場，高市共列管129家，其中營業與住家混合者的場所共有12家。為強化消防安全，要求業者落實各項火災風險管理，已於3月14日前完成消防檢查，檢查結果有1家消防安全設備不合規定，立即開立限期改善通知單。

消防局代理局長王志平表示，傢俱展示場與住家混合風險特性，有別一般住家，除了逃生動線複雜物，大量可燃物更助長釀災風險，因此提醒業者，一定要落實用火及用電的安全管理，保障家人之安全。

消防局對傢俱展示場提供安全建議：包括留意老舊電器、插座使用與管理，發現有異音、異味或異常發熱，應提高警覺，並請專業技術人員更換或維修。場所內的消防安全設備，定期檢查及維護管理，保持堪用。空間使用之隔板或窗簾等，應選擇具有耐燃及防焰功能物品。加強菸蒂管理，強制規範員工及顧客禁止吸菸等微小火源使用。

高雄市消防局加強稽查傢俱展示場的消防安全設備。（消防局提供）

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