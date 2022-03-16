為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市稽查列管129家傢俱展示場 1家消防安全設備不合規定

    高雄市消防局加強稽查傢俱展示場的消防安全設備。（消防局提供）

    高雄市消防局加強稽查傢俱展示場的消防安全設備。（消防局提供）

    2022/03/16 18:06

    〔記者方志賢／高雄報導〕新北市傢俱展示場日前發生多起火警事故，為強化公共安全，高雄市消防局稽查列管的129家傢俱展示場，檢查結果有1家消防安全設備不合規定，立即開立限期改善通知單。

    高雄市長陳其邁日前主持公共安全督導會報，指示工務局、經發局及消防局等，強化工廠的安全管理，特別就傢俱行營業場所兼住家混合者，應加強輔導，以保障市民生命財產安全。

    消防局表示，達一定規模的傢俱展示場，高市共列管129家，其中營業與住家混合者的場所共有12家。為強化消防安全，要求業者落實各項火災風險管理，已於3月14日前完成消防檢查，檢查結果有1家消防安全設備不合規定，立即開立限期改善通知單。

    消防局代理局長王志平表示，傢俱展示場與住家混合風險特性，有別一般住家，除了逃生動線複雜物，大量可燃物更助長釀災風險，因此提醒業者，一定要落實用火及用電的安全管理，保障家人之安全。

    消防局對傢俱展示場提供安全建議：包括留意老舊電器、插座使用與管理，發現有異音、異味或異常發熱，應提高警覺，並請專業技術人員更換或維修。場所內的消防安全設備，定期檢查及維護管理，保持堪用。空間使用之隔板或窗簾等，應選擇具有耐燃及防焰功能物品。加強菸蒂管理，強制規範員工及顧客禁止吸菸等微小火源使用。

    高雄市消防局加強稽查傢俱展示場的消防安全設備。（消防局提供）

    高雄市消防局加強稽查傢俱展示場的消防安全設備。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逢虎年就遇祝融？ 台南宏遠興業 徹夜處理殘火
    2022/03/15 22:03

    逢虎年就遇祝融？ 台南宏遠興業 徹夜處理殘火
    美福倉儲大火第6天！連夜拆外牆鋼板 湧出大量濃煙
    2022/03/15 21:55

    美福倉儲大火第6天！連夜拆外牆鋼板 湧出大量濃煙

    美國醫學證實 逆齡基因關鍵就在這！
    獨家》各地大火燒不停 逾10家產險公司估保額近300億元
    2022/03/15 15:19

    獨家》各地大火燒不停 逾10家產險公司估保額近300億元
    桃園家樂福楊梅倉庫大火已滅 疏散44員工、財物損失慘重
    2022/03/14 17:03

    桃園家樂福楊梅倉庫大火已滅 疏散44員工、財物損失慘重

    新北曾進益聲援愛媽團體 要求法官重判虐貓嫌犯
    新北泰山家具展示場大火 67輛消防車出動搶救
    2022/02/08 10:55

    新北泰山家具展示場大火 67輛消防車出動搶救
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播