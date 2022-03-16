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    山友注意！武界林道4.5K嚴重崩塌 4人登山隊受困獲救

    武界林道4.5K處嚴重崩塌，大段步道已不見路基，下方就是深谷，十分驚險，巡山員逐一將民眾帶過危險崩塌區。（圖由民眾提供）

    武界林道4.5K處嚴重崩塌，大段步道已不見路基，下方就是深谷，十分驚險，巡山員逐一將民眾帶過危險崩塌區。（圖由民眾提供）

    2022/03/16 15:48

    〔記者佟振國／南投報導〕驚險救援！2男2女計4位登山民眾，日前赴南投縣仁愛鄉攀登干卓萬山等知名百岳，昨天計劃從法治村武界林道下山，但疑受前晚地震影響，4.5K處嚴重崩塌，4人無法通過，晚間對外求援，林務局南投林管處巡山員陳志光與仁愛分局武界派出所員警董千平，今天上午前往救援，逐一將4人安全帶過危險崩塌區，南投林管處也呼籲目前武界林道4.5K無法通行，提醒山友特別注意步道資訊，避免擅闖受困。

    警方調查，4位民眾4天前由仁愛鄉親愛村萬大林道入山，攀登干卓萬山等知名百岳，也循一般登山隊慣行的路線由法治村武界林道下山，但武界林道4.5K處去年7、8月的連續豪雨已經嚴重崩塌，當時有多人無法下山，受困求援。

    由於該處的上邊坡狀況極不穩定，疑又受前晚震央在南投名間規模4.0的淺層地震影響，再度嚴重崩塌，大段路基坍陷或遭土石埋沒，下方就是深谷，4人不敢貿然通過，加上體力、糧食等因素也無法折返，昨晚對外求救，先就地在安全地點等候救援。

    林務局南投林管處巡山員陳志光與武界派出所警員董千平，今天上午前往現場救援，利用巨石繫上繩索，逐一帶著4人攀爬通過危險路段平安下山，結束一場虛驚。

    4位登山民眾受困武界林道4.5K大崩塌處，林務局南投林管處巡山員陳志光（左1）與武界派出所員警董千平協助救援脫困。（圖由民眾提供）

    4位登山民眾受困武界林道4.5K大崩塌處，林務局南投林管處巡山員陳志光（左1）與武界派出所員警董千平協助救援脫困。（圖由民眾提供）

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