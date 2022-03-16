槓上開花！警破詐騙機房 順便連賭博網站一起抄

警方於詐騙機房門口進行破門。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/16 13:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊科偵隊去年底掌握情資，鎖定位於台中市的假投資詐騙集團，並與台中市刑警大隊、大雅警分局合力逮獲以31歲魏姓男子為首的詐騙集團，並意外查出魏嫌另還有網路賭博機房，同樣一舉破獲。警方表示，目前已清查17人受害，短時間魏嫌等人獲利百餘萬，將依法將魏嫌送辦。

據悉，魏嫌在去年下旬，利用民眾投機心態，於LINE群組、Facebook社群以投資獲利詐騙手法，在各大社交平台刊登投資博弈廣告，佯稱加入會員即可穩賺不賠、跟單、保證獲利等不實內容，張貼偽造高額獲利誘使被害人進行匯款，有多人受騙報警。

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新北市刑大循線蒐證，發現魏嫌的詐騙機房設立於台中市大雅區，且魏嫌本人也是一名詐欺通緝犯。警方說，魏嫌的集團狡猾，除經常更換機房營運據點，並利用人頭卡申辦社交軟體帳號進行聯繫，以規避警方查緝，案經專案小組達3個月跟監蒐證，掌握詐欺機房處所，8日前往查緝。

警方順利在台中各地逮捕魏嫌及其集團成員共7人，另還查獲魏嫌還有一處網路非法博弈機房，網站名稱叫做「THA娛樂城」，警估計應也有不少民眾受害。本案一共查扣作案之電腦、手機、隨身碟、新臺幣50萬等贓證物，並粗估魏嫌短短3個月獲暴利約150萬。

魏嫌等人於偵訊時避重就輕，但證據確鑿，警方依詐欺、賭博等罪嫌，將魏嫌等7人移送法辦，警方也呼籲，曾因投資博弈網站「THA娛樂城」受騙之民眾，請儘速至就近警察機關報案，以維護自身權益。

魏嫌與其集團成員共7人遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方查獲電腦、贓款、手機等多項證物。（記者徐聖倫翻攝）

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