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    女大生國立轉私校法律系 補教老師罵「低能屁孩」被處罰金9千

    圖為新北地院。（資料照）

    圖為新北地院。（資料照）

    2022/03/15 14:36

    〔記者王定傳／新北報導〕1名女網友在臉書上張貼報考東吳大學轉學考的備取榜單，並留言「備4啊啊啊啊啊......#求求你讓我上啊啊啊啊啊...」等，她的友人詢問她為何從國立大學轉私立大學，陳姓補教老師亦加入討論，但竟出言辱罵女網友「低能屁孩、頭腦壞掉」等而被告，新北地院審理後依公然侮辱罪判處陳男罰金9千元，可上訴。

    本案發生於2020年7月23日，女網友張貼轉學考備取榜單後，與陳男就國立大學與私立大學法律系比較相互應答，怎料，隔日凌晨2時許，陳男竟出言辱罵「看妳這低能屁孩自以為是頭腦壞掉，還想從國立轉私立，進去就知道學店坑錢，不過妳的態度很適合當綠共文青，可以往政治發展」等。

    陳男辯稱，他與女網友在高中時成為臉書網友，雖未見過面，但基於老師角度，苦口婆心勸她不要從國立大學轉到私立大學，因為他從輔大醫學院轉台大農學院，女網友則認為法律系不同，但他認為國立還是比私立便宜，資源又多，法律系也是人，不是神，法律系貪贓枉法一大堆，她聽到批評不高興回訊嗆他「白痴！廢物！沒有讀過法律系，不懂就閉嘴」，他才會抓狂回嗆。

    女網友否認先嗆人並指證，陳男勸她不要轉學，但她認為，東吳師資和資源不輸國立大學，陳男聽聞後就開始罵人，她私訊要求道歉，陳男雖有修改留言，但並無特別改變。

    法官亦認為，陳男辯稱女網友先嗆人，顯然有疑，且女網友要求陳男道歉後，陳男隨即修改文字成「看妳自以為是頭腦壞掉」，顯見他自知出言失當，有觸法疑慮而為的掩飾動作，更何況陳男是智識能力正常、有社會歷練經驗的成年人，應知對話已達到無法理性溝通程度，除停止留言，亦可私訊留言，避免在公開網頁上發表貶損他人人格尊嚴的宣洩情緒言詞，但仍故意為之，主觀有犯意。

    法官認為，陳男在女網友臉書上罵她「低能、屁孩」等，屬侮辱言論，足以貶損女網友的名譽及尊嚴評價，可見他尊重他人名譽法益的法治觀念有待加強，判處罰金9千元，可上訴。

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