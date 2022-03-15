為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄星探狼連續犯下性侵案 又隨機性侵2少女未遂被起訴

    陳姓男尾隨17歲女高中生進入鳳山某百貨賣場，企圖對她不軌。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓男尾隨17歲女高中生進入鳳山某百貨賣場，企圖對她不軌。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/03/15 14:02

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕19歲鄭姓女子想當明星，透過網路結識自稱星探的陳輝鴻，陳猥壞鄭女後，鄭在租屋處跳樓輕生未遂，被陳男接回家中照顧，淪為性奴的鄭女，又在陳男租屋處的浴室輕生，鄭女死後，陳男竟以「乾女兒」過世心情不好為由，隨機性侵2名少女未遂，被檢方依性侵未遂罪起訴。

    檢方指出，鄭姓女子與家裡關係不和，還沒成年就離家，她因長相甜美，自己也懷著星夢，在網路搜尋相關演藝工作時，被自稱星探的陳輝鴻盯上；陳約鄭女出來面試時，對鄭女伸出狼爪猥褻，但涉世未深的鄭女，因事後與陳男保持連絡，又數次接受陳男的「宗教式」開導，被檢方認為罪證不足不起訴。

    鄭女為此罹患精神上疾病，2020年間，她在租屋處跳樓，緊急送醫後挽回一命，她在醫院接受心理治療時，向社福人員透露自己不但被猥褻，還被陳男性侵，但當時陳男否認，鄭女也沒有提出告訴，性侵案還沒立案就石沉大海。

    陳男見鄭女跳樓後重傷需長期治療，於是自稱是鄭女「乾爹」，帶著鄭女回住處照料，淪為性奴長達1年的鄭女，去年11月7日在陳男住處的浴室內輕生，檢警介入偵辦後，雖然找到鄭女當時說出被性侵的告白，但因沒有其他事證，最後案件簽結。

    陳男竟在鄭女死後1個月，以思念「女兒」為由，先在鳳山某百貨賣場，持刀尾隨17歲少女進入賣場廁所企圖對她不軌，幸少女即時呼救，友人趕來幫忙嚇跑陳男，才女才躲過一劫。

    17歲少女遇襲後不到2個月，陳男又尾隨另名14歲國中少女下課回家，在公寓門口埋住少女去路，問她「內褲什麼顏色」、「我可不可以看一下」等，少女尖叫跑回家求援，陳男也幾天後被警方逮捕送辦。

    檢方偵訊時查出，陳男曾於2008年因加重強制性侵案入獄，2018年又犯迷昏少女性侵未遂，再加上兩名少女無辜受害，因此向法院聲押獲准，今偵結後再依強制性交未遂等罪將他起訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    自稱星探的陳輝鴻有多次性侵前科。（翻攝臉書）

    自稱星探的陳輝鴻有多次性侵前科。（翻攝臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狼教練睡少女學員還要求自拍裸照 判5年10月
    2022/03/14 19:25

    狼教練睡少女學員還要求自拍裸照 判5年10月
    17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵
    2022/03/06 14:01

    17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵

    黃金比例布局廣 平衡價值型基金選這檔
    2少年輪流性侵少女 還嗆：「她很難脫！」
    2022/02/23 12:52

    2少年輪流性侵少女 還嗆：「她很難脫！」
    色狼強壓儀隊少女嗆「讓我發洩一下又不會死」 判3年4月定讞
    2022/01/24 11:31

    色狼強壓儀隊少女嗆「讓我發洩一下又不會死」 判3年4月定讞

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    淫狼指侵2未成年姊妹 重判7年6月
    2021/11/25 10:51

    淫狼指侵2未成年姊妹 重判7年6月
    少年性侵還想誣告少女 檢：惡性大、不應享減刑優待
    2021/11/23 13:29

    少年性侵還想誣告少女 檢：惡性大、不應享減刑優待
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播