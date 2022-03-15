高雄星探狼連續犯下性侵案 又隨機性侵2少女未遂被起訴

陳姓男尾隨17歲女高中生進入鳳山某百貨賣場，企圖對她不軌。（記者黃佳琳翻攝）

2022/03/15 14:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕19歲鄭姓女子想當明星，透過網路結識自稱星探的陳輝鴻，陳猥壞鄭女後，鄭在租屋處跳樓輕生未遂，被陳男接回家中照顧，淪為性奴的鄭女，又在陳男租屋處的浴室輕生，鄭女死後，陳男竟以「乾女兒」過世心情不好為由，隨機性侵2名少女未遂，被檢方依性侵未遂罪起訴。

檢方指出，鄭姓女子與家裡關係不和，還沒成年就離家，她因長相甜美，自己也懷著星夢，在網路搜尋相關演藝工作時，被自稱星探的陳輝鴻盯上；陳約鄭女出來面試時，對鄭女伸出狼爪猥褻，但涉世未深的鄭女，因事後與陳男保持連絡，又數次接受陳男的「宗教式」開導，被檢方認為罪證不足不起訴。

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鄭女為此罹患精神上疾病，2020年間，她在租屋處跳樓，緊急送醫後挽回一命，她在醫院接受心理治療時，向社福人員透露自己不但被猥褻，還被陳男性侵，但當時陳男否認，鄭女也沒有提出告訴，性侵案還沒立案就石沉大海。

陳男見鄭女跳樓後重傷需長期治療，於是自稱是鄭女「乾爹」，帶著鄭女回住處照料，淪為性奴長達1年的鄭女，去年11月7日在陳男住處的浴室內輕生，檢警介入偵辦後，雖然找到鄭女當時說出被性侵的告白，但因沒有其他事證，最後案件簽結。

陳男竟在鄭女死後1個月，以思念「女兒」為由，先在鳳山某百貨賣場，持刀尾隨17歲少女進入賣場廁所企圖對她不軌，幸少女即時呼救，友人趕來幫忙嚇跑陳男，才女才躲過一劫。

17歲少女遇襲後不到2個月，陳男又尾隨另名14歲國中少女下課回家，在公寓門口埋住少女去路，問她「內褲什麼顏色」、「我可不可以看一下」等，少女尖叫跑回家求援，陳男也幾天後被警方逮捕送辦。

檢方偵訊時查出，陳男曾於2008年因加重強制性侵案入獄，2018年又犯迷昏少女性侵未遂，再加上兩名少女無辜受害，因此向法院聲押獲准，今偵結後再依強制性交未遂等罪將他起訴。

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自稱星探的陳輝鴻有多次性侵前科。（翻攝臉書）

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