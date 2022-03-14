狼教練睡少女學員還要求自拍裸照 判5年10月

葉姓跆拳道教練睡少女學員還要求自拍裸照，北院依對未滿14歲女子為性交等21罪，判葉男5年10月徒刑，另10月得易服勞役。（資料照）

2022/03/14 19:25

〔記者溫于德／台北報導〕葉姓跆拳道教練對少女學員性交、猥褻多達16次，還5度要少女自拍裸照，台北地院審結，依對未滿14歲女子為性交罪、對未滿16歲之女子為性交罪、對未滿14歲女子為猥褻罪、引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號等21罪，判應執行刑5年10月，另10月得易服勞役；可上訴。

據悉，葉男已非首次性侵女學員，他曾與15歲少女學員在道館、賓館、住處發生性關係50次，被2年判刑。

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葉男後來又被查出，從2016年6月起至2017年9月，4度猥褻本案少女、12度性交、5度引導少女自拍裸照。但葉男否認犯行。

北院審理時勘驗葉男與少女的LINE對話，發現葉男對少女說「妳在長了」、「胸啊」、「碰到有」、「變大」、「胸~」、「就成長啊」，並傳訊息問「沒流出來嗎？」，被害人回「有」、「有流」，葉男再回「衛生棉要丟好」、「小心點」。

北院指出，葉男身為教練面對身體已在發育的少女，教跆拳道時本應避免接觸少女敏感部位，另葉男要求少女注意使用衛生棉時，並非少女必須使用衛生棉的生理期，而是叮囑少女小心處理私處留出物，以免被少女的同住家人發現。

北院也指，葉男要求少女自拍裸照，對少女而言，並無藝術性、醫學性或教育性價值，純屬葉男為滿足一己性慾，構成引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪。

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