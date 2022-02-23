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    首頁　>　社會

    2少年輪流性侵少女 還嗆：「她很難脫！」

    14歲曾姓少年性侵13歲少女小真（化名），還嗆：「她很難脫」，檢方追查發現，另一名14歲少年在曾少離開房間後，也涉嫌性侵少女。（情境照）

    14歲曾姓少年性侵13歲少女小真（化名），還嗆：「她很難脫」，檢方追查發現，另一名14歲少年在曾少離開房間後，也涉嫌性侵少女。（情境照）

    2022/02/23 12:52

    〔記者王定傳／新北報導〕14歲曾姓少年與13歲少女小真（化名）等人騎車夜遊後，竟硬上小真，結束後還對同行少年說：「她很難脫」，事後還干擾證人，串通證人逃過法律制裁後再誣告小真，檢方去年將他起訴，新北地檢署更發現，另一名14歲少年在曾少離開房間後，也涉嫌性侵少女，今依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌將他起訴。

    檢警調查，2019年8月下旬，曾少與蘇姓少年、小真等一行人結伴騎車夜遊，隔日清晨6時許，返回蘇少住處休息，怎料，曾少竟涉嫌把小真強拉進蘇少祖母臥室內硬上。

    檢方偵辦時，曾少否認犯行，不過，被害者指證歷歷，又有驗傷診斷證明書，加上同行少年均指證，曾少確實強拉小真進房，2人在房間內待了半小時以上，曾少開門後手上拿著保險套並抱怨說：「她很難脫」，事後還求他們迴護他，以方便誣告等。

    檢方調查後，依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌將曾少起訴，並請法院審酌少年犯後沒反省，竟以積極作為干擾證人證詞，甚至無視被害者身心所受重大傷害，盤算於串通所有證人逃過法律制裁後，再以對小真提出誣告方式，計畫造成她更大傷害，可見他惡性遠大於一般成年被告，實不應再享有少年減刑優待。

    檢方追查發現，另一名14歲少年在曾少性侵少女離開房間後，亦涉嫌闖入房間內硬上得逞，今日依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌將他起訴。

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