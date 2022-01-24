性侵儀隊少女未遂 色狼被判3年4月定讞

陳男企圖性侵女高中生，被依強制性交未遂罪判刑3年4月定讞。

2022/01/24 11:31

〔記者溫于德、張文川／台北報導〕有多項恐嚇前科的陳男，3年前搭訕1名正在練習儀隊動作的女高中生，藉口載她到新北市永和區河堤外練車，見四下無人，竟強拖少女到草地上強吻並企圖性侵，還恫嚇「讓我發洩一下又不會死」，幸少女咬傷陳男舌頭、中指，才脫困報警。最高法院維持歷審見解，依強制性交未遂罪判陳男3年4月定讞。

民事部分，地院日前判陳男應賠償少女50萬元。

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判決指，2019年5月18日下午，陳男結識少女後載往河堤外練習騎車，深夜11時許至隔日0時許，少女表明要返家，陳男藉口測試少女防身能力，從後環抱少女至樹林旁並壓制在地，同時伸出舌頭強吻，少女見狀咬傷陳男舌頭也揮打頭部，陳男一度收手。

少女後來準備離開，陳男又從後方強抱少女腰部、捏住口鼻，並拖行至一旁草地，一邊毆打少女頭部一邊稱「讓我發洩一下又不會死」，還強脫少女褲子也撫摸胸部，幸少女再度奮力抵抗咬傷陳男左手中指，才順利逃離現場。

陳男到庭否認企圖性侵辯稱，當下時間很晚，少女自稱可以自保，他開玩笑從背後摀住少女嘴巴並環抱1到2秒，少女開始反擊，2人互毆時，他把少女打倒在地並坐到少女腹部上朝頭部揮拳，這時少女反咬他的中指，他才又衝上去把少女壓在地上並繼續毆打，最後是少女認輸了，他便停手。

新北地院與高等法院根據少女歷次證述一致，拒絕採信陳男，並批陳男因另案出獄4個月未見反省，又於案發當天才認識少女，竟趁凌晨時分在河堤外企圖性侵，惡性嚴重，加上陳男犯後未與少女和解又無悔意，依強制性交未遂罪判陳男3年4月，最高法院駁回上訴定讞。

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