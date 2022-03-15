桃機311停電禍首抓到了！2工人偷電纜 留下油壓剪露餡

桃園機場第二航廈上週五突然跳電，美食街員工利用手機光源摸黑收拾工作區域。（資料照）

2022/03/15 12:22

〔記者姚介修／桃園機場報導〕航警刑警隊宣布偵破3月11日桃園機場停電事件為人為破壞，也逮捕2名桃園機場工程小包的工程人員，目前由桃園地檢署偵訊中，調查動機。

航警局刑警大隊大隊長蔣叔君表示，他們14日接獲桃園機場報案，經過2個多小時追查後，昨天晚上6點在長榮維修廠棚附近逮捕2名嫌犯。

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據瞭解，該2名鍾、徐姓嫌犯是桃園機場防火水炮架設外包工程小包的工作人員，因施工熟悉現場，就動歪腦筋要偷竊電纜變賣，與另一名負責把風的工作人員下班後，11日6點58分在二期航站行李處理場所在的中央通道上方「電纜貓道（電纜線架設通道）」，準備偷竊電纜，鍾姓嫌犯在現場找了一台升降車，爬上天花板貓道，就在用油壓剪剪斷電纜之際，馬上造成11000伏特電纜短路，立即斷電一片漆黑，當下本來要取走油壓剪，因電弧效應，油壓剪被吸在電纜上拿不下來，由於造成停電，嚇到馬上逃離現場。

該2名竊嫌行竊失敗後，第二天仍然照常上班，當第3天桃園機場檢查，赫然發現還有一把油壓剪在破壞的電纜上，立即報案。

警方調閲監視器發現是兩名工作人員，就要求該外包公司上班的人員集合過濾，沒想到該2嫌發現可能事跡敗露，立刻步行逃離，刑警隊調閲相關監視畫面，在長榮維修廠棚逮捕2人，據瞭解，其中鍾姓嫌犯是保外就醫中，這次偷鷄不著蝕把米，可能又要開始在監獄度日。

現場遺留油壓剪是嫌犯在網路上以9000元購買，因短路後電弧太強，油壓剪被吸在電纜上。（航警局提供）

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