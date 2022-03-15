為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃機311停電禍首抓到了！2工人偷電纜 留下油壓剪露餡

    桃園機場第二航廈上週五突然跳電，美食街員工利用手機光源摸黑收拾工作區域。（資料照）

    桃園機場第二航廈上週五突然跳電，美食街員工利用手機光源摸黑收拾工作區域。（資料照）

    2022/03/15 12:22

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕航警刑警隊宣布偵破3月11日桃園機場停電事件為人為破壞，也逮捕2名桃園機場工程小包的工程人員，目前由桃園地檢署偵訊中，調查動機。

    航警局刑警大隊大隊長蔣叔君表示，他們14日接獲桃園機場報案，經過2個多小時追查後，昨天晚上6點在長榮維修廠棚附近逮捕2名嫌犯。

    據瞭解，該2名鍾、徐姓嫌犯是桃園機場防火水炮架設外包工程小包的工作人員，因施工熟悉現場，就動歪腦筋要偷竊電纜變賣，與另一名負責把風的工作人員下班後，11日6點58分在二期航站行李處理場所在的中央通道上方「電纜貓道（電纜線架設通道）」，準備偷竊電纜，鍾姓嫌犯在現場找了一台升降車，爬上天花板貓道，就在用油壓剪剪斷電纜之際，馬上造成11000伏特電纜短路，立即斷電一片漆黑，當下本來要取走油壓剪，因電弧效應，油壓剪被吸在電纜上拿不下來，由於造成停電，嚇到馬上逃離現場。

    該2名竊嫌行竊失敗後，第二天仍然照常上班，當第3天桃園機場檢查，赫然發現還有一把油壓剪在破壞的電纜上，立即報案。

    警方調閲監視器發現是兩名工作人員，就要求該外包公司上班的人員集合過濾，沒想到該2嫌發現可能事跡敗露，立刻步行逃離，刑警隊調閲相關監視畫面，在長榮維修廠棚逮捕2人，據瞭解，其中鍾姓嫌犯是保外就醫中，這次偷鷄不著蝕把米，可能又要開始在監獄度日。

    現場遺留油壓剪是嫌犯在網路上以9000元購買，因短路後電弧太強，油壓剪被吸在電纜上。（航警局提供）

    現場遺留油壓剪是嫌犯在網路上以9000元購買，因短路後電弧太強，油壓剪被吸在電纜上。（航警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃機0311停電事件 疑似偷電纜造成 警方傍晚鎖定2人調查
    2022/03/14 21:17

    桃機0311停電事件 疑似偷電纜造成 警方傍晚鎖定2人調查
    人為破壞？桃園機場3/11停電 航警局：已針對油壓剪等證物追查
    2022/03/14 18:29

    人為破壞？桃園機場3/11停電 航警局：已針對油壓剪等證物追查

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    桃機第二航廈跳電！美食街全黑 報到大塞車
    2022/03/11 22:11

    桃機第二航廈跳電！美食街全黑 報到大塞車
    老舊比壓器故障釀大停電 桃機公司：規劃設新變電站
    2019/03/08 13:53

    老舊比壓器故障釀大停電 桃機公司：規劃設新變電站

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播