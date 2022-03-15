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    侵占「大藍天」郵票 男被判1年+賠1220萬元

    吳男侵占高價「大藍天」郵票，北院依業務侵占罪判他1年徒刑，另要賠償1220萬元。（資料照）

    吳男侵占高價「大藍天」郵票，北院依業務侵占罪判他1年徒刑，另要賠償1220萬元。（資料照）

    2022/03/15 10:41

    〔記者溫于德／台北報導〕吳男以買賣郵票為業，3年前受秦男之託，負責為秦男鑑定高價「大藍天」郵票並詢價，但吳男卻將郵票占為己有，再偽造假郵票歸還，台北地院刑庭依業務侵占罪判吳男1年徒刑，已上訴；民事部分，北院民庭扣除吳男已給付的80萬元，依秦男所求，判應賠償1220萬元，可上訴。

    判決指出，2019年6月13日，吳男與秦男簽約，受託處理「大藍天」郵票鑑定、詢價等事宜，同年9月16日，2人見面交付郵票，吳男已侵占正版郵票，並影印盜版彩色郵票再自行穿打郵票齒孔，歸還給秦男。

    吳男挨告後否認侵占郵票，辯稱郵票以120萬元轉賣他人，至於他把假郵票還給秦男，只想侵占郵票價金，被發現後，已還秦男80萬元。

    北院刑庭根據證人說法並比對郵票照片，以及吳男就郵票價金前後說法不一，且他不斷捏造郵票買家身分為上市櫃公司老闆、不知名郵商或香港人士，拒絕採信吳男辯詞，依業務侵占罪判刑1年，全案已上訴由高等法院刑庭審理中。

    秦男另在民庭主張，2人透過協議書約定，一旦鑑定郵票為真品，同意由吳男具優先購買權，價格為1300萬元，豈料吳男侵占郵票，雖已給付80萬元，但根據協議書約定，雙方買賣契約已成立，因此，吳男仍須還款1220萬元，提告求償。吳男未到庭也沒提出書狀抗辯。

    北院民庭依照2人協議書約定，認定郵票市場客觀交易價格為1300萬元，扣除吳男已給付的80萬元，吳男仍應還款1220萬元，故依秦男所求，如數判准。

    據悉，「大藍天」郵票全名為「紀念毛主席創建井岡山革命根據地40周年」郵票，由於郵票以藍天為背景，故別稱為「大藍天」，市場上認為「大藍天」具有極高收藏價值（11:05更新）

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