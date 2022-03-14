剛搬新家要享天倫！行李還未整理 高中生兒墜樓亡

警方今報請檢方相驗，釐清死因。（民眾提供）

2022/03/14 21:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名越南籍配偶因丈夫過世改嫁後搬回越南，兩名兒子交由親戚照顧，最近因思念兒子飛回台灣，母子3人昨一起搬進新租的住處，原想過新生活共享天倫，未料就讀高中的小兒子當天下午就被發現墜樓身亡，連隨身行李都還沒整理，今人錯愕不敢置信。

據查，該名越籍配偶飛回台灣後，3天前才剛結束檢疫隔離並找到新租住的大樓，昨天上午母子3人才剛將行李搬進新家，未料當天下午就傳出憾事，就讀高中的小兒子被發現墜落二樓露台，警方獲報趕往並通報消防局救護車，但警、消到場時，少年因傷重已無生命跡象。

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案經警方調閱大樓監視器，發現少年係搭電梯上樓後，自15樓頂墜樓身亡，但現場未發現遺書，初步排除外力介入，而少年就讀的學校在得知消息後，也前往關心，由於他在校行為正常，並無任何異狀，對於這起憾事發生，感到十分意外。

而警方今天也報請檢方會同法醫相驗，確認死因為墜落致死，沒有外力介入，家屬對死因沒有意見，已將遺體發還處理後事。

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