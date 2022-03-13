玉山旅社遇祝融 文史工作者︰憂心歷史街屋因此沒落

玉山旅社遭祝融，2樓木造結構幾乎全被燒毀。（記者丁偉杰攝）

2022/03/13 16:40

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市阿里山鐵路北門驛車站前方一排日式老房子及鋼筋水泥房屋共7戶 今天凌晨遭祝融，導致知名玉山旅社遭燒毀，逾70年歷史的玉山旅社昔日為「貓仔間」，見證阿里山林業興衰，充滿歷史感，文史工作者余國信12年前承租經營後，成為背包客最愛，更是推動在地文化基地。余國信今天重返災後現場時傷感說，「疫情就已經難經營了，此刻又是一個極大打擊，還不知道未來何去何從，若有興趣擔任義工一起來整理重建，歡迎與他聯絡。」

嘉市消防局鑑識人員今早到現場勘查採證，玉山旅社與相連的新高柑仔店等多間木造屋的2樓幾乎全燒毀，連隔鄰1間鋼筋水泥房屋牆壁也被煙燻受損。

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至於起火原因，嘉市消防局火調科長張能哲說，屋內很多東西已被燒毀，鑑識人員持續尋找跡證，以確認起火點，釐清起火原因。

北門驛車站為嘉義市定古蹟，北門驛為早期森林鐵路小火車的起點，站前共和路的玉山旅社等老房子充滿歷史感，過一條馬路林森東路，即日式木造建築聚落群檜意森活村，近年成為嘉市熱門景點，吸引遊客造訪。

新高柑仔店承租人高基榮是個古物迷，約7年前承租老房子經營新高柑仔店，他向市府申請老屋修繕，自己更投入金錢與心力修復老房子，這次火災讓他受到雙重打擊，因擺設在店內的大同寶寶等珍藏物都付之一炬。

高基榮說，檜意森活村帶來當地觀光人潮，北門驛車站一帶雖仍需加強吸客力道，但這場火災讓大家憂心歷史街屋會因此沒落。

今天逢週日，仍有遊客走進共和路踏訪北門驛車站。一位雲林縣來的陳姓民眾見到玉山旅社一帶災後景象，直呼「好可惜！」他認為少了認識嘉義過往歷史的機會。

余國信說，上個月玉山旅社才解決2樓榻榻米區的更新施作，疫情緩和，旅社及咖啡部門又重新開展，不料竟發生這場火災，此刻起又是一個極大的打擊，對於預約住宿民眾將退費，也請大家體諒，同時歡迎有興趣擔任義工者，一起參與災後重建。

嘉市北門驛車站前方共和路日式老房子遭祝融，無法居住，災民暫安置到飯店住宿。（記者丁偉杰攝）

玉山旅社承租人國信在火災發生時趕到現場，對於玉山旅社遭燒毀，感到痛心。（記者丁偉杰攝）

玉山旅社為背包客最愛，更是推動在地文化基地。（余國信提供）

玉山旅社上個月才解決2樓榻榻米區的更新施作。（余國信提供）

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