阿里山鐵路北門驛車站前 百年日式老屋凌晨大火住戶驚慌逃生

嘉市阿里山鐵路北門驛車站前僅存一排有70年歷史的日式房屋發生大火。（嘉市消防局提供）

2022/03/13 06:10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市阿里山鐵路北門驛車站前，共和路上僅存一排有百年歷史的日式木屋及鋼筋水泥房屋共7戶，13日凌晨零時左右發生大火，火勢猛烈延燒，造成玉山旅舍、新高柑仔店等多間木造屋陷入火海，住宿客及周邊住戶驚慌逃生，消防員佈水線全力搶救，凌晨1點15分火勢熄滅，所幸無人傷亡。

消防局初步調查，這場火災燃燒範圍包括共和路上近百年木屋及鋼筋水泥房屋共7戶延燒，燃燒面積約500平方公尺。

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現場民眾說，火勢疑從玉山旅舍開始延燒，玉山旅社門口旁就有1支消防栓，消防員卻未就近取水，而派不上用場。

消防局長蘇耀星表示，消防車使用取水的消防栓，位於佈署水線前端，不需用到下游水壓的玉山旅社門口旁消防栓；現場除了木屋，也有鋼筋水泥房屋，先從木屋起火區兩邊佈置水線，因只能從共和路單面射水滅火，且該排房子相連，火勢才會延燒迅速。

玉山旅舍承租人余國信說，火災發生時，1樓有一對情侶住宿客，聽到火災警報器響起，趕緊逃出戶外；火勢疑從2樓冒出，玉山旅舍、新高柑仔店受損嚴重，希望警、消單位調查釐清起火原因。

玉山旅舍周邊房屋也有住家，所幸火災發生時都及時逃生；事發後，嘉市議員凌子楚、李奕德趕到現場關心，市府社會處長林家緯也來現場，一同協助災民到飯店安置住宿。

余國信說，阿里山森林鐵路北門驛為早期森林鐵路小火車的起點，站前共和路這排老房子充滿歷史感，他承租玉山旅舍經營至今12年，希望市府等相關單位在災後，對於歷史街屋及文化的保存，能有更完善作法。

嘉市北門驛車站前玉山旅舍、新高柑仔店兩間木造屋陷入火海。（記者丁偉杰攝）

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