宜蘭市陳土金醫師宅提報歷史建築 文資會決議列冊追蹤

宜蘭市陳土金醫師宅，原要拆解後異地重建，被提報列為歷史建築，現文化局列冊追蹤。（記者蔡昀容攝）

2022/01/12 16:50

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕有87年歷史的宜蘭市陳土金醫師宅，原本要拆解異地重建，消息傳出，民間提報爭取列「指定古蹟」失利，接著再提申請列「歷史建築」，文資審議委員會決議列冊追蹤，宜蘭縣文化局半年內要召開文資審議大會決議解除、繼續列冊追蹤，還是進入登錄歷史建築審查程序。

陳土金醫師宅宅約於1935年興建，被文史工作者認為承載宜蘭的醫療記憶，但梁柱腐蝕、水泥磚塊剝落且漏水嚴重，陳家申請拆除，經縣府溝通，所有權人同意宅邸2樓木造部分由縣府拆解後異地重組。

請繼續往下閱讀...

對此，守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮提報申請指定為古蹟，不過，文資審議會認定，陳土金醫師宅與宜蘭設治紀念館、舊宜蘭監獄門廳一樣，是日治時期的和洋風格木構造建築，但前兩案未列古蹟，依同樣標準，醫師宅不該登錄為古蹟，決議不列冊追蹤。

民間不放棄，文史工作者林正芳、孫博萮分別提報將醫師宅登錄歷史建築。審查會議中，陳家主張，陳土金並非宜蘭縣首個有執照西醫，且宅邸並非執業所在，與醫療史無關，建築風格非稀有，2樓構造毀損，外面加蓋鐵皮，已不具原貌，建請把有限資源用於更有歷史意義的建築；另外，宅邸已成危樓，若遇地震、颱風，恐危及鄰居和行人，堅決拆解。

林正芳則認為，宅邸歷史悠久，是宜蘭少見的日本時代2樓私有宅邸，1樓是混凝土、2樓是木造，具特殊性，若整體登錄，對陳家和宜蘭市文資很有意義。孫博萮說，宜蘭是否另有類似風格宅邸，有更具價值的文資，建物過於老舊和經加蓋，都不損醫師宅文資價值，若此案未成，將是宜蘭文資之恥，罔顧宜蘭「文化立縣」宗旨，至於安全問題，呼籲主管單位提供協助。

文資審議委員會認定，陳土金醫師宅為和洋折衷形式洋樓，是宜蘭市具地方風格及特色的私人宅邸，具地域風貌之特殊性，決議列冊追蹤。文化局將定期訪視，並於6個月內召開文資審議大會。

指定古蹟和歷史建築有何不同？文化局解釋，前者應符「具高度歷史、藝術或科學價值」、「表現各時代營造既數流派特色」、「具稀少性，不易再現者」其中之一，後者則應符「表現地域風貌或民間藝術特色者」、「具建築史或技術史之價值者」、「具地區性建造物類型之特色者」之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法