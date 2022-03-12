褪下軍袍更有成就感 他成桃市消防救護教官

張金煜受消防員救人的精神感動，毅然從軍中退伍。（消防局提供）

2022/03/12 17:05

〔記者許倬勛／桃園報導〕「褪下軍袍，救護從此成為己志」，36歲的富岡消防隊員張金煜，過往是陸軍特戰傘兵，對救護一職情有獨鍾，8年前毅然轉職，如今是高級救護技術員（TP），擔任分隊的救護訓練教官，他說，軍人特有的紀律讓他更快融入團隊，希望能保持炙熱的心守護民眾。

張金煜從陸軍專科學校畢業後，憑藉優異體能與成績，順利進入陸軍航空特戰指揮部服役，擔任特戰傘兵，實現保家衛國的願望，他說，原以為會一直從軍到老，直到多次參與颱風救災，發現水裡來火裡去的消防人員，尤其是救護隊員，能與民眾有更直接的連結，讓他萌生轉職念頭。

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28歲時志願役期滿，張金煜毅然決定從上尉退伍，埋首書本考上消防特考，進入富岡消防分隊服務，回憶首次出勤救護案件，他形容是場「災難」，瞬息萬變的救護現場，與過往在軍中一個口令一個動作的任務大不相同，患者若處在危難之際，每個判斷都可能牽動性命。

8年的磨練讓張金煜成為獨當一面的消防員，更成功取得TP證照，他說，兩年前喜獲愛子，父親節當天必須工作，無法陪在孩子身邊，但當日有一名6旬老翁心肌梗塞發作，性命危在旦夕，他拋開雜念專心救護，及時給予電擊、強心針等處置，將老翁從死神手中救回，之後順利出院、向分隊淚謝救命之恩，讓他備感溫馨，一切努力都值得。

消防局第二大隊大隊長戴明杉說，張金煜恪守紀律、個性冷靜，自取得TP資格兩年多以來，共執行48件到院前心跳停止（OHCA）緊急救護案件，成功使19名患者恢復呼吸心跳，值得嘉許。

張金煜受消防員救人的精神感動，毅然從軍中退伍。（消防局提供）

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