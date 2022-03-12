彰化芳苑豬舍失火 20頭毛豬來不及跑成了烤豬

彰化縣芳苑鄉傳出豬舍失火，約有20頭毛豬來不及逃生，最後全部葬身火窟。（翻攝自彰化踢爆網）

2022/03/12 15:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉昨（11日）午間發生一起豬舍火警意外，由於豬舍都是鐵皮搭建，火勢一發不可收拾，現場不斷傳出毛豬哀嚎聲，養豬戶與消防隊全力搶救，火勢在40分鐘內就被撲滅，但飼養在豬舍裡的20頭毛豬，已全部葬身火窟，損失至少20萬元。消防隊表示，詳細起火原因仍待調查。

彰化消防局第四大隊表示，11日中午12點獲報，芳苑鄉頂廍村斗苑路上有一處養豬場發生火災，立即出動30名消防員和15輛各式消防車，到場發現鐵皮搭建的豬舍已全面燃燒，屋頂也不斷竄出濃濃白煙，現場無人員受困，不過約有20頭豬隻困在火場，消防人員全力灌水，40分鐘後全部熄滅，但豬隻因無法逃生，全部燒死。

請繼續往下閱讀...

洪姓養豬戶表示，得知豬舍起火立即趕來現場，聽見豬隻不斷在哀嚎，想衝進裡面打開閘門，但火勢太大根本無法進去，等火勢撲滅後清點，約有20隻豬燒死，有些豬皮全身焦黑，幾乎被烤熟；現場有民眾指出，起火原因可能跟屋頂太陽能光電板短路有關。

消防局第四大隊表示，現場燃燒面積約15平方公尺，初步估計損失至少20萬元，火警發生是否跟太陽能光電板短路造成有關，目前無法判定，仍需火調人員進一步調查釐清。

彰化芳苑傳出豬舍火警，豬隻無法逃生不斷哀嚎聲，最後約有20頭毛豬葬身火窟。（翻攝自彰化踢爆網）

彰化芳苑發生豬舍火警意外，因豬舍都是鐵皮搭建，火勢一發不可收拾，現場也不斷冒出白煙。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法