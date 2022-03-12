為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化芳苑豬舍失火 20頭毛豬來不及跑成了烤豬

    彰化縣芳苑鄉傳出豬舍失火，約有20頭毛豬來不及逃生，最後全部葬身火窟。（翻攝自彰化踢爆網）

    彰化縣芳苑鄉傳出豬舍失火，約有20頭毛豬來不及逃生，最後全部葬身火窟。（翻攝自彰化踢爆網）

    2022/03/12 15:44

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉昨（11日）午間發生一起豬舍火警意外，由於豬舍都是鐵皮搭建，火勢一發不可收拾，現場不斷傳出毛豬哀嚎聲，養豬戶與消防隊全力搶救，火勢在40分鐘內就被撲滅，但飼養在豬舍裡的20頭毛豬，已全部葬身火窟，損失至少20萬元。消防隊表示，詳細起火原因仍待調查。

    彰化消防局第四大隊表示，11日中午12點獲報，芳苑鄉頂廍村斗苑路上有一處養豬場發生火災，立即出動30名消防員和15輛各式消防車，到場發現鐵皮搭建的豬舍已全面燃燒，屋頂也不斷竄出濃濃白煙，現場無人員受困，不過約有20頭豬隻困在火場，消防人員全力灌水，40分鐘後全部熄滅，但豬隻因無法逃生，全部燒死。

    洪姓養豬戶表示，得知豬舍起火立即趕來現場，聽見豬隻不斷在哀嚎，想衝進裡面打開閘門，但火勢太大根本無法進去，等火勢撲滅後清點，約有20隻豬燒死，有些豬皮全身焦黑，幾乎被烤熟；現場有民眾指出，起火原因可能跟屋頂太陽能光電板短路有關。

    消防局第四大隊表示，現場燃燒面積約15平方公尺，初步估計損失至少20萬元，火警發生是否跟太陽能光電板短路造成有關，目前無法判定，仍需火調人員進一步調查釐清。

    彰化芳苑傳出豬舍火警，豬隻無法逃生不斷哀嚎聲，最後約有20頭毛豬葬身火窟。（翻攝自彰化踢爆網）

    彰化芳苑傳出豬舍火警，豬隻無法逃生不斷哀嚎聲，最後約有20頭毛豬葬身火窟。（翻攝自彰化踢爆網）

    彰化芳苑發生豬舍火警意外，因豬舍都是鐵皮搭建，火勢一發不可收拾，現場也不斷冒出白煙。（民眾提供）

    彰化芳苑發生豬舍火警意外，因豬舍都是鐵皮搭建，火勢一發不可收拾，現場也不斷冒出白煙。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    濃煙聞不到！父母確診後失去嗅覺 被2歲兒叫醒驚見失火了
    2022/01/31 16:22

    濃煙聞不到！父母確診後失去嗅覺 被2歲兒叫醒驚見失火了
    住墓旁廢豬舍喝雨水度日 苗栗翁終於有家了
    2022/01/23 18:11

    住墓旁廢豬舍喝雨水度日 苗栗翁終於有家了

    越喝越瘦！？爆紅漢方減重茶大公開
    杭州機場俄貨機起火！機身斷成兩截 8機組人員獲救
    2022/01/09 14:46

    杭州機場俄貨機起火！機身斷成兩截 8機組人員獲救
    孟加拉渡輪大火 至少38死、傷亡人數恐攀升
    2021/12/24 13:13

    孟加拉渡輪大火 至少38死、傷亡人數恐攀升

    五倍券新聞選自由 免費讓你來去高雄住一晚
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播