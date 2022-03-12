女大生考試昏睡嚇壞老師 就醫才知被下藥輪流性侵

小芳兼職當傳播妹，卻遭下藥性侵。（情境照）

2022/03/12 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀大學的女學生小芳（化名），兼職當陪酒的「傳播妹」，林姓、陳姓等4名男子飲酒做樂，找來小芳陪酒助興，陳男伺機於啤酒內下藥，與林姓男子輪流性侵害昏迷的小芳後，再將小芳衣服穿回去，小芳翌日到學校考試，竟嚴重頭昏、站立不穩、身體躁熱而無法考試，老師要她趕緊就醫，小芳始知被下藥性侵害，法院依以藥劑犯強制性交罪等罪名，判處林男徒刑4年6月，陳男徒刑9年6月，可上訴。

判決書指出，小芳2019年間兼職當傳播妹（或稱傳播小姐，從收費陪伴飲酒等娛樂），陳姓與林姓等4名男子，同年6月21日凌晨到釣蝦場喝酒，找來小芳等4名傳播妹陪酒，到了清晨5時，4男帶小芳到一處社區民宅繼續喝，其中1名男子先入睡，陳男伺機於啤酒內下藥，放入「氟硝西泮」（鎮定安眠劑，俗稱FM2、約會強暴丸、強姦藥丸等），小芳喝下後立即昏睡，另一同行的蔡姓男子，也不慎喝到啤酒而昏睡。

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林男見小芳昏睡，脫去小芳衣褲性侵害，再將小芳衣服穿回離去，隨後，陳男也如法炮製，當天上午9時許，小芳被手機鈴聲吵醒，見自己衣著完整，意識卻模糊，不知自己被下藥，通知老闆開車來接她，返家後繼續昏睡到傍晚。

因當天要考試，小芳強撐身體，叫「乾弟」載她到學校考試，卻又於教室內昏睡，嚴重頭暈、站立不穩、身體躁熱，老師大為吃驚，趕緊要小芳到醫院，以後再補考，小芳就醫時，坦白告訴醫師，她兼職傳播妹，醫師懷疑小芳被下藥性侵害而通報警方。

台中地院審理時，陳男與林男都否認性侵害，林男辯稱是小芳邀約他發生關係，陳男坦承趁小芳昏睡時性交，但否認下藥，法官不採信，依以藥劑犯強制性交罪判處陳男9年6月，依乘機性交罪判處林男徒刑4年6月，兩人上訴二審。

台中高分院認為，兩人行為甚為惡劣；林男否認犯行，經鑑定人到庭作證鑑定，見無可抵賴，才坦承有性侵害行為，毫無悔意；陳男全盤否認犯行，見刑事警察局鑑定結果，才坦承乘機性交犯行，並寫信向小芳道歉，卻仍否認下藥，一審判決並無錯誤，駁回兩人上訴。

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