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    惡男懷疑前女友劈腿 打不到情敵洩憤竟性侵她

    梁男懷疑被戴綠帽，性侵前女友。（情境照）

    梁男懷疑被戴綠帽，性侵前女友。（情境照）

    2022/03/05 17:20

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名梁姓男子懷疑前女友小詩（化名）和他交往時，劈腿另名韓姓男子，2019年間把她約出來談判，並想毆打韓男洩憤，沒想到韓男不見人影，撲空的梁男火大，竟把小詩載往摩鐵性侵。高等法院認為梁男觸犯妨害性自主罪，原審判刑3年無誤，日前駁回其訴。

    梁男與小詩2017年間交往，2019年間，小詩開始冷淡疏遠，提出分手後，隨即和韓男交往。梁男不甘被甩，懷疑被劈腿，把她約出來談判。

    小詩先搭韓男的車前往談判，再轉搭梁男的車。在車上，雙方爭論不休，梁男遂查看小詩的手機，試圖證實自己的懷疑，看到小詩和韓男的對話訊息曖昧，且日期是在還沒跟他分手前，一時氣炸，決定驅車尋找韓男算帳。

    未料遍尋不到韓男，梁男氣得把小詩載到汽車旅館，並在房內剝光她的衣服，不顧其反抗、尖叫、拉扯，強行指侵與性侵得逞，由於動作過於粗暴，還害小詩全身多處瘀青受傷。

    事後，小詩憂心梁男沒做安全措施，恐懷孕，趕緊跑去買避孕藥服用，並和韓男一同前往警局報案，不願姑息。

    梁男得知事態嚴重，趕緊求和，雙方以30萬元談妥和解，小詩因而具狀跟法官表示「若被告有按時履行，我同意刑事部分從輕量刑，若符合緩刑要件，同意給予緩刑」。

    沒想到梁男簽了和解書後，卻不願意支付一分一毫，甚至還騙法官「已經給了5萬元」，幸好法官明察秋毫，和小詩再三確認，才戳破梁男的謊言。

    高院認為，梁男未履行和解條件，難認已獲得小詩原諒，並沒有「其情可憫」的狀況，原審判刑3年合理，梁男上訴無理由，予以駁回。仍可上訴。

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