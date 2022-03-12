與好友夫妻無套3P下場慘 被友冒妻名當提款機猛要錢

與好友夫妻玩3P下場超慘，朋友夫妻離婚收場，他則被好友當提款機一再冒前妻名恐嚇勒索，最後只好報警，該名恐嚇朋友的男子雖後來仍拿到和解金，但恐嚇取財罪難逃，被南投地院法官判刑8個月。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/12 10:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心3P僅短暫快樂下場超慘！南投縣1名已婚謝姓男子與好友吳姓夫妻，多次為嘗鮮相約摩鐵無套3P，還拍影片，事後吳妻兩度懷孕卻不知孩子是誰的，吳姓夫妻為此離婚，吳男因缺錢花用，把謝男當提款機，用前妻名字進其臉書訊息，揚言到網路爆料讓醜事公諸於世，及家人要提告等理由，前後恐嚇勒索達35萬元，失婚變恐嚇的吳男，訴訟期間雖還拿到和解金，但被南投地院法官以恐嚇取財罪名判刑8月。

這對玩3P的朋友，吳姓夫妻與謝姓男子2018年5月到10月間，多次相約汽車旅館啪啪啪，謝妻並不知情；3P運動時，還拍下影片，而兩男不戴套，導致吳妻兩度懷孕，因無法確定小孩是誰的而墮胎。

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吳姓夫妻為此也爭吵多次，兩人心裡都留下陰影，最後離婚收場。吳男因缺錢加上對3P後果的帳算在朋友頭上，決定展開恐嚇勒索行動。

吳男2019年3月起用前妻臉書帳號進其訊息，留言給謝姓友人，揚言讓此事在「爆料公社」等臉書社團公開，還要謝有多少就先先匯款，像「你這個月先轉6000，下個月再轉6000！」謝男怕妻子知道此事只好乖乖照匯款。

吳男把朋友當提款機食髓知味，陸續傳訊息要謝男匯款給他，表示「前夫跟她娘家爸媽說此事，索討墮胎手術費」，要他先後匯6000元讓她還前夫，後來又編造爸爸知道也看到性愛影片揚言要提告，這次要求付10萬元賠償金，謝男也咬牙照付。他因錢已經被搾乾，只好關閉臉書訊息，也拒接電話。

不過吳男和謝男過去喜歡在成人聯誼網站約砲，謝男癖好被吳男再拿來利用，以兩人相識的女網友之名字約砲，謝男又上鉤，趕赴相約摩鐵，開門發現裡面非砲友而是吳姓男子，吳男再勒索120萬元，指付清保證不會讓事情公開，還他平靜家庭生活。

謝男選擇分期付款，但是第1、2期付完就負擔不起，只好瞞著妻子報警，他前後11個月被吳男恐嚇勒索35萬餘元。

吳男坦承是缺錢才出此下策，他自己付出慘痛代價，兩人在訴訟期間和解，由謝男付25萬元和解金，他不再民事求償。

吳男雖拿到和解金，但是恐嚇取財罪難逃，法官認為他正值壯年，卻不用正當方式獲取財物，為了一己私利而恫嚇被害人，但因兩人已和解，因此判處有期徒刑8個月，以示懲儆。

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