不想還租車拔GPS再烤漆 笨賊遇警盤查車牌露餡落網

沈姓、杜姓男子不想還租車，拔掉車上GPS，再烤漆成銀、藍色，遇警盤查，車牌馬上露餡。基隆地檢署今天將2人依侵占罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2022/03/11 22:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕沈姓男子為侵占友人租來的汽車，把車上GPS拔下，躲避租車公司定位，再把車身顏色烤漆成喜愛的藍色，大費周章，殊不知租車公司早已報案，沈開著贓車趴趴走，遇警盤查唯一未改的車牌，馬上顯示為失竊車牌，當場束手就擒。基隆地檢署調查後，將沈男與共犯杜男依侵占罪嫌起訴。

起訴書指出，張姓男子向和泰集團iRent公司租車代步，約定去年4月1日還車；還車時間到期後，張並未還車，把車交給30多歲沈姓、杜姓友人輪流開。

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沈開著租賃車期間，怕被租車公司的定位系統追回車子，把車上GPS拔下，搭載未成年少女、杜姓男子到處趴趴走。

沈、杜怕被認出來，再把車頂烤漆成銀色，其餘引擎蓋、車門則烤成藍色，掩人耳目。

租車公司發現張承租的車子在約定的時間未歸還，車上的GPS也消失訊號，立即向警方報案。

沈、杜開著租賃車趴趴走，直到遇警盤查，警方一查，沈開的車牌早被註記為失竊車輛，當場扣車逮人。

檢方調查後，認定沈、杜拔下GPS、把車烤漆成銀、藍色的行為，涉犯侵占租車公司的車子，將2人依侵占罪嫌起訴。

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