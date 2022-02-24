BMW雙門轎跑國道出車禍 意外發現車牌竟是「塑膠做ㄟ」

新北市1名男子讓女友開他的BMW雙門轎跑車載他，於國道發生事故；警方到場處理，意外發現BMW懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作的偽造車牌。（記者彭健禮翻攝）

2022/02/24 17:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市1名34歲複姓歐陽的男子，讓女友開他的BMW雙門轎跑車載他，在國道發生事故；警方到場處理，意外發現BMW懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作。男子坦承因該車是權利車，無法過戶，所以買來這對假車牌懸掛，方便使用代步，被苗栗地方檢察署依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

國道二隊警方去年8月1日下午3點多，獲報前往國道1號南下119公里苗栗造橋路段處理1起交通事故。1輛BMW雙門轎跑車與前車發生碰撞，2車車損，但沒有人員受傷。

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不過，警方在查察車籍資料時，發現這輛BMW的車牌號碼與監理單位登記資料不符，員警進一步觀察發現BMW所懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作。警方除依規定受理車禍處理，另依偽造文書罪嫌將BMW車主歐陽男子及他女友一起帶回偵辦。

男子向警方坦承，因該輛BMW是權利車，無法過戶，去年7月初向綽號小陳的男子購買這對塑膠壓克力板的假車牌，並於去年7月6日起懸掛，方便使用代步，沒想到因發生車禍被抓包。

警訊後依偽造文書罪嫌將情侶2人送辦。苗檢檢察官偵查後，認為男子涉犯偽造文書罪行明確，審酌其坦承犯行，已與被偽造車牌的車主達成和解，向法院聲請簡易判決處刑；另其女友因不知情，予不起訴處分。

這輛BMW雙門轎跑車與前車發生碰撞，2車車損，但沒有人員受傷。（記者彭健禮翻攝）

這輛BMW是權利車，無法過戶，男子買來2面假車牌懸掛，方便使用代步，被苗栗地方檢察署依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。（記者彭健禮翻攝）

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