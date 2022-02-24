為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    BMW雙門轎跑國道出車禍 意外發現車牌竟是「塑膠做ㄟ」

    新北市1名男子讓女友開他的BMW雙門轎跑車載他，於國道發生事故；警方到場處理，意外發現BMW懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作的偽造車牌。（記者彭健禮翻攝）

    新北市1名男子讓女友開他的BMW雙門轎跑車載他，於國道發生事故；警方到場處理，意外發現BMW懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作的偽造車牌。（記者彭健禮翻攝）

    2022/02/24 17:18

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市1名34歲複姓歐陽的男子，讓女友開他的BMW雙門轎跑車載他，在國道發生事故；警方到場處理，意外發現BMW懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作。男子坦承因該車是權利車，無法過戶，所以買來這對假車牌懸掛，方便使用代步，被苗栗地方檢察署依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

    國道二隊警方去年8月1日下午3點多，獲報前往國道1號南下119公里苗栗造橋路段處理1起交通事故。1輛BMW雙門轎跑車與前車發生碰撞，2車車損，但沒有人員受傷。

    不過，警方在查察車籍資料時，發現這輛BMW的車牌號碼與監理單位登記資料不符，員警進一步觀察發現BMW所懸掛的車牌，竟是用塑膠壓克力板製作。警方除依規定受理車禍處理，另依偽造文書罪嫌將BMW車主歐陽男子及他女友一起帶回偵辦。

    男子向警方坦承，因該輛BMW是權利車，無法過戶，去年7月初向綽號小陳的男子購買這對塑膠壓克力板的假車牌，並於去年7月6日起懸掛，方便使用代步，沒想到因發生車禍被抓包。

    警訊後依偽造文書罪嫌將情侶2人送辦。苗檢檢察官偵查後，認為男子涉犯偽造文書罪行明確，審酌其坦承犯行，已與被偽造車牌的車主達成和解，向法院聲請簡易判決處刑；另其女友因不知情，予不起訴處分。

    這輛BMW雙門轎跑車與前車發生碰撞，2車車損，但沒有人員受傷。（記者彭健禮翻攝）

    這輛BMW雙門轎跑車與前車發生碰撞，2車車損，但沒有人員受傷。（記者彭健禮翻攝）

    這輛BMW是權利車，無法過戶，男子買來2面假車牌懸掛，方便使用代步，被苗栗地方檢察署依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。（記者彭健禮翻攝）

    這輛BMW是權利車，無法過戶，男子買來2面假車牌懸掛，方便使用代步，被苗栗地方檢察署依偽造文書罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。（記者彭健禮翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2視角畫面曝光！國道下大雨 BMW高速「華麗轉身」
    2021/06/02 22:31

    2視角畫面曝光！國道下大雨 BMW高速「華麗轉身」
    BMW停在機場近半年 網友見車牌秒懂：連賊都不敢偷
    2020/07/14 21:22

    BMW停在機場近半年 網友見車牌秒懂：連賊都不敢偷

    換房子 也換生活 昭揚天鋭越換越好
    台中區監理所網路標售BMW-6677車牌 以5萬1千元決標
    2020/05/07 16:42

    台中區監理所網路標售BMW-6677車牌 以5萬1千元決標
    「這台BMW很漂亮是什麼型號的？」 他PO照被推爆
    2019/05/29 23:36

    「這台BMW很漂亮是什麼型號的？」 他PO照被推爆

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播