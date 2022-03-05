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    首頁　>　社會

    馬3竟掛馬6車牌！警守株待兔 車賊、毒品一把抓

    兩名毒蟲開贓車懸掛另車車牌，新北蘆洲警方逮2嫌犯，查獲毒品、犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

    兩名毒蟲開贓車懸掛另車車牌，新北蘆洲警方逮2嫌犯，查獲毒品、犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/05 19:52

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警蘆洲分局員警巡邏發現一輛Mazda 3轎車車牌有黏貼痕跡，一查赫見車牌資料竟是Mazda6，懷疑是失竊車，警方暗中埋伏，見張姓及葉姓嫌犯上車，員警一擁而上逮人，在車上查獲毒品及十字起子、萬用鑰匙等犯案工具，擴大追查犯行。

    集賢派出所員警今天凌晨零時巡邏途經長安街，發現1輛黑色馬3停放路邊，車上空無一人，車牌有黏貼膠帶跡象，一查車牌車籍竟是馬6，車籍與車身明顯不符。

    集賢派出所長陳高權說，員警巡邏發現馬3駕駛不知去向，車牌黏貼痕跡可疑，查詢車牌發現車籍與車身樣式不同，懷疑是失竊車，研判嫌犯會來開車，通報警力支援，在遠處守望。

    不到30分鐘，嫌犯出現，開門上車，1名警員先以機車阻擋車前，陳高權率警衝上前逮人，在身上查獲安非他命3包（1.21公克）、安非他命咖啡混合包2包（11.98公克），還在車內起出2支汽車竊盜犯案工具。

    警方查出，馬3是失竊車輛，車牌尚未通報失竊，警方將通知車輛、車牌車主到案說明。全案依竊盜罪、違反毒品條例等罪嫌送辦，同時向上溯源毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    張姓及葉姓嫌犯被逮。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓及葉姓嫌犯被逮。（記者吳仁捷翻攝）

    警方起獲犯案工具萬用鑰匙。（記者吳仁捷翻攝）

    警方起獲犯案工具萬用鑰匙。（記者吳仁捷翻攝）

    警方起獲犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

    警方起獲犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

    警方在車內查獲毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方在車內查獲毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方在車內查獲毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方在車內查獲毒品。（記者吳仁捷翻攝）

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