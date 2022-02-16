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    娃娃機大盜狂偷北市14家店 1個月得手逾20萬

    蕭破壞娃娃機台後偷走商品。（記者王冠仁翻攝）

    蕭破壞娃娃機台後偷走商品。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/16 14:43

    〔記者王冠仁／台北報導〕48歲蕭姓男子看準娃娃機店24小時都有開門，於是趁凌晨、清晨時刻幾乎無人消費，持砂輪機前往破壞機台偷走商品再銷贓變現；蕭農曆年前後四處犯案，光台北市就犯下14起竊案，新北、桃園也有商家受害，他還懸掛偷來的車牌在自己車上躲避追查。警方組成專案小組鎖定他行蹤，循線前往他住處逮人，警方粗估他不法獲利超過20萬元。

    警方調查，蕭姓慣竊缺錢花用，他打算趁農曆春節來臨前大賺一筆，於是鎖定遍布各處的娃娃機店下手。他發現娃娃機店雖然24小時都有開門，但凌晨、清晨時刻幾乎無人上門消費，他於是趁此期間，拿著砂輪機破壞機台鎖頭，偷走機台內的商品，再將偷來的商品四處變賣。

    蕭為了躲避警方追查，犯案前還會先以偷來的車牌，懸掛在自己的代步車輛上，想藉此擾亂警方偵辦方向。

    警方春節前後陸續接獲報案，發現他在士林、大同、內湖等區域先後犯下14起案件，連新北、桃園等地都有他行蹤。警方除了擴大調閱監視器畫面，也到他容易犯案的店家周邊跟監埋伏，查出他身分與落腳處後，日前循線到他新北市林口區住處逮人。

    警方在蕭住處內查扣他犯案用的砂輪機及穿著衣物，但沒有找到他偷來的贓物，警方除了將他依竊盜罪嫌送辦，也將擴大清查他有無涉及其他竊案與其銷贓管道。

    蕭犯案前將偷來的車牌掛在自己車上。（記者王冠仁翻攝）

    蕭犯案前將偷來的車牌掛在自己車上。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮蕭。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮蕭。（記者王冠仁翻攝）

    蕭破壞娃娃機機台。（記者王冠仁翻攝）

    蕭破壞娃娃機機台。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣蕭嫌使用的砂輪機以及行竊時穿著的衣物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣蕭嫌使用的砂輪機以及行竊時穿著的衣物。（記者王冠仁翻攝）

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