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    「佳芳有機茶園」賣境外混充茶 神農獎得主道歉願加倍買回

    曾獲選建國百年女神農的「佳芳有機茶園」老闆陳麗雪，11日傍晚出面坦承因涉嫌販售混充境外茶葉遭檢方偵辦。（中央社）

    曾獲選建國百年女神農的「佳芳有機茶園」老闆陳麗雪，11日傍晚出面坦承因涉嫌販售混充境外茶葉遭檢方偵辦。（中央社）

    2022/03/11 18:27

    〔中央社〕曾獲神農獎的「佳芳有機茶園」老闆陳麗雪，今天傍晚出面坦承因涉販售混充境外茶葉遭檢方偵辦。她數度哽咽鞠躬道歉，並願以雙倍價錢買回700元以下的茶葉。

    台東地檢署今天發布新聞稿指出，台東縣卑南鄉明峰村蘇姓夫妻涉嫌以境外（進口）茶葉混充台灣高級茶葉販賣，涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，並嚴重危害健康，分別諭知以新台幣10萬元具保。

    民國100年獲選為建國百年女神農的「佳芳有機茶園」主人陳麗雪今天下午出面坦承她就是檢方偵辦的對象，內心感到愧疚，並數度哽咽鞠躬向支持者及台灣茶葉界道歉。

    她表示，做了15年的有機茶，因有機茶價位高，無法抓到中低消費客群，3年前在一次展售中認識中部茶商，對方介紹她一種茶葉，對方說「這種茶非常好」，且便宜，於是她就向對方批發這種茶葉販售。

    陳麗雪說，只有新台幣700元以下的產品才有可能混充到境外茶葉，至於800元以上的產品，她以生命保證絕沒有混充到境外茶葉，消費者如有購買到700元以下茶葉，她願意以雙倍價錢買回，「我應該勇敢面對，不能逃避」。

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