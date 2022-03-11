有錢買酒沒錢坐車！男子想走百公里回家 中途軟腳倒地

仁愛鄉合作村童姓男子欲從南投地檢署走回家，路程近百公里，但他走到國姓鄉台14線昌榮橋即體力不支路倒，被路過員警發現救起。（埔里分局提供）

2022/03/11 19:10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉合作村童姓男子日前因案遭警方移送法辦，離開南投地檢署後即因買酒花光現金，竟異想天開徒步走回家，但兩地相距近百公里，走了一整天行經國姓鄉台14線昌榮橋，又餓又累倒在馬路旁，還好有執勤員警路過發現，載往埔里投靠親友，但有錢買酒卻沒錢搭車的行為也引起非議。

據了解，有家暴前科的童姓男子住仁愛鄉合作村，日前因違反保護令，遭仁愛分局依現行犯逮捕，訊後移送法辦，男子結束偵訊離開南投地檢署，身上在買完酒後沒有多餘的錢可以搭車，打算從南投市一路走回家，結果走了一整天體力不支，倒在國姓鄉台14線昌榮橋旁。

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當時埔里分局組長孫永傑與警員徐俊榮於國姓鄉衛生所完成疫苗快打站安全維護勤務返回分局，路過瞥見一個會動的麻布袋，經減速檢視照後鏡才發現看似麻布袋的東西是人，趕緊調頭了解狀況，童男超扯行徑也令2人搖頭。

為避免後續發生意外，還是通報北山派出所員警將人載到派出所，提供食物補充體力，再協助載往埔里市區投靠親友，結束這場「烏龍行軍」，至於童男先從南投走到草屯，準備再循省道台14線中潭公路經國姓到埔里，若要到合作村，還得再走台14線至仁愛鄉霧社，經春陽、精英、都達村，再接鄉道投85線至終點，距離近百公里，大約走了三分之一就軟腳路倒，也還好有波麗士大人解危。

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