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    首頁　>　社會

    妻醉酒一夜情男同事 洋老公氣炸拿USB電源線差點勒死她

    洋妻偷吃向老公坦白差點被殺死，躲到2樓陽台外報警求援。（讀者提供）

    洋妻偷吃向老公坦白差點被殺死，躲到2樓陽台外報警求援。（讀者提供）

    2022/03/11 17:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄擔任英語教師的南非籍男子Bowers，得知同為南非籍的妻子酒後與同事發生一夜情，氣得拿USB電源線和皮帶勒住妻子脖子，還拿電動刮鬍刀剃掉她的頭髮，妻子爬到2樓陽台報警求救，B男今被檢方依殺人未遂罪起訴。

    B男和妻子來台當英文老師已1年多，今年2月5日大年初五，B妻與友人徹夜狂歡後返回高美館住處，向丈夫坦白自己酒後亂性，與男同事發生一夜情，B男聽到妻子的告白後當場抓狂，先徒手呼妻子兩個巴掌後，拿皮帶勒住妻子的脖子，B妻因窒息昏迷後，B男才鬆手。

    B妻昏迷一段時間後甦醒，B男仍未氣消，繼續把妻子壓在地上打，拿出電動刮鬍刀剃掉她的頭髮後，再拿USB電源線又勒住妻子的脖子；此時，妻子哭著向他求饒，B男恢復理智，鬆手後妻子趕緊躲到房間。

    B妻逃到房間後不敢跟丈夫同處一室，一個人爬到房間外的陽台撥電話報警呼救，警方獲報趕到現場後，根據妻子的供詞將B男逮捕，並將B妻送醫治療；B男因涉及家暴殺人，當晚就被檢方向法院聲押獲准迄今。

    檢方偵查時，B男只坦承有用手和皮帶毆打老婆，否認用皮帶和USB電源線勒住她脖子，但因妻子指證歷歷，加上她脖子上的傷勢證明她有被人用異物勒住，因此不採信B男說詞，偵結後依殺人未遂罪將他起訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    B男得知老婆與同事發生一夜情，氣得拿USB電源線差點勒死她。（讀者提供）

    B男得知老婆與同事發生一夜情，氣得拿USB電源線差點勒死她。（讀者提供）

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