公子哥酒駕開賓士車大爆走 逆向竄逃連撞7車

陳姓公子哥丟下賓士車，徒步逃入巷弄。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/11 16:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警第二分局文正所員警，今天（11日）上午巡邏時，發現一輛賓士車的駕駛逆向行駛，攔查時又發現陳姓駕駛有酒味，此時陳男還加速逆向竄逃，沿街擦撞二輛自小客車與5輛機車，最後棄車徒步逃逸被逮捕，警方進行酒測發現達0.46毫克，依公共危險罪法辦。

年僅26歲的陳男，駕駛市價約400萬賓士E350車款，車主是爸爸的朋友，他宣稱逆向逃跑原因是酒駕很心虛。

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文正所員警騎著警用機車巡邏時，於公園路與原子街口禁止左轉處，見陳男駕駛黑色賓士車逆向行駛，攔查又見陳男疑似酒駕，攔查之際，陳男突然加速行駛，沿原子街逆向行駛，往成功路方向加速逃逸，不顧其他用路人安全。

員警騎機車追逐，在成功路與原子街口時，陳男賓士車先與一輛自小客車擦撞，右轉成功路之後，又繼續逆向行駛，沿路波及停放路邊自小客車及重機車後，再左轉至福龍街，在福龍街一處巷口旁棄車逃逸。員警鍥而不捨追捕，於福龍街與臺灣大道口將陳男壓制在地，上銬逮捕。

陳男這一路逆向竄逃，共擦撞2輛汽車（其中1輛是小貨車）與5輛機車，他宣稱是在KTV喝酒，開爸爸朋友的賓士車返家，見到警察攔查他酒駕很心虛，才拒檢逃逸，全案依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，至於不服稽查取締與肇事逃逸部分，則依違反道路交通管理處罰條例開罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男宣稱自己爆走逆向竄逃，是因為酒駕感到心虛。（記者張瑞楨翻攝）

陳男駕駛新車價約400萬元的賓士，在馬路上逆向大爆走。（記者張瑞楨翻攝）

被陳男賓士車擦撞的自小客車。（記者張瑞楨翻攝）

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