波蘭記者怨高雄機車族飆人行道 陳其邁：已請警方嚴格執法

波蘭籍記者控訴高雄機車在人行道飆速，陳其邁表示將要求警方嚴格取締。（記者李惠洲攝）

2022/03/10 11:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski於推特發文，批評高雄機車族在人行道飆速跟按喇叭，是嚴重錯誤，並點名高雄市政府解決；市長陳其邁今指出，自己也看了這段影片，騎這麼快不應該，已經跟警察局講，務必嚴格執法。

在高雄生活的亞太商業航空新聞Orient Aviation波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski，於推特發文抱怨高雄人行道上遇到機車飆速困擾，真的是嚴重錯誤問題，並點名高雄市政府，應注意並解決這問題，並附上機車高速行駛人行道、一度騰空的影片。

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Tomasz Śniedziewski表示，「高雄隨時隨地都在發生，似乎每個人都認為這是正常的。以前在人行道上行走時還被按喇叭，更不用說司機在我的後方大聲催油門、以迫使我讓路。」

陳其邁今表示，人行道本來就是行人專屬通道，嚴禁相關機車通行，他也看到這影片，機車騎這麼快真不應該，已跟警察局講，務必嚴格執法，禁止機車騎在人行道，會嚴加取締、保障行人安全，尤其很多身障朋友也在人行道上，像影片上這樣快的騎車，非常危險、不應該。

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