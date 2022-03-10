光天化日下砸車噴辣椒水 警速逮4囂張嫌

警方逮獲嫌犯。（記者蔡昀容翻攝）

2022/03/10 11:35

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市南館市場昨（9）日白天發生砸車事件，28歲林姓主嫌和20歲高姓男子在KTV起口角，林嫌與友人尾隨高男搭乘的Uber，上午10點多於南館市場一帶，開車從對向擋車攔人，無視周邊逛市場人潮，持棒砸破玻璃，朝車內噴辣椒水，Uber司機嚇壞，駛向附近派出所報案，警方迅速逮獲林嫌等共4人，依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

據了解，林嫌等人來自高雄，來宜蘭找朋友聚會，一行人在中山路三段KTV歡唱，昨天凌晨3點多，林嫌去廁所，遇到高男疑互看不順眼，兩人起了口角。

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林嫌等人在市區吃早餐，並注意高男行蹤。上午10點多，林嫌與28歲鄭姓、24歲蕭姓及23歲李姓友人，分別開一台賓士、Lenxus，在光復路與民生路口，從對向攔下高男和其25歲友人余男乘坐的Uber。

該路口位處南館市場一帶，當時逛市場的行人、機慢車眾多，但林嫌等人完全無視，下車持鋁棒打破Uber後擋風玻璃，朝內噴辣椒水，並敲擊車屁股。

60歲張姓司機嚇壞，趕忙把車子開離現場，直直往前開，直達新民派出所報案。

宜蘭警分局立即組成專案小組，當天下午5點20分左右，持宜蘭地檢署拘票，拘提林、鄭、蕭、李姓犯嫌到案說明，並查扣1罐辣椒水及1支鋁棒，全案依妨害秩序案、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。

宜蘭警分局表示，對暴力案件零容忍，針對危害治安之違法行為將嚴加究辦，全力查處壓制。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查扣林姓犯嫌等人使用的鋁棒和辣椒水。（記者蔡昀容翻攝）

案發當時，南管市場人潮眾多。（記者蔡昀容翻攝）

林嫌等人駕車（見圖）攔下高男乘坐的Uber。（記者蔡昀容翻攝）

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