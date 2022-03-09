惡員工兼差、蹺班、借錢不還 老闆辭退他反被「栽槍」險GG

通緝行黃姓老闆辭退惡員工，反被「栽槍」逼入幫派差點害自己坐牢。示意圖。（資料照）

2022/03/09 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕開設通訊行的黃姓男子，被警方查出他在店內藏3把手槍和37發子彈，還涉嫌賣槍牟利；黃落網後直呼冤枉，拿出證據證明自己也是受害者，槍枝是離職的員工寄放，他還被恐嚇要幫忙賣槍甚至被迫加入幫派，法官根據相關事證，認定黃男無辜受牽連判他無罪。

判決指出，在前鎮區開設通訊行的黃姓男子，日前聘請一名歐陽男子當店員，結果歐陽到職後工作態度不好，且以母親生病需要錢開刀為由，向黃男借了40萬元，但只還了11萬就還不出錢，黃男要不到錢，又發現歐陽竟私下跑去競爭對手的通訊行兼差，一怒之下將他開除。

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不料，歐陽離職後，竟是黃男的惡夢開始。2019年時，歐陽離職後的某日，開車載著一群小弟到黃男的通訊行，下車後，歐陽拿出一包裝有3把改造手槍和37發子彈的袋子，聲稱他的老大交待，要把這包東西「寄放」在店裡。

黃男見對方人多勢眾，擔心拒絕會有人身安危，只好先把這袋槍枝收起來，他原本想要去報警，但歐陽又傳了一張長槍照片，恐嚇他不要亂來；由於歐陽知道他的家、店在哪，黃只好暫時替他保管；幾天後，歐陽的老大蔡姓男子現身，說自己要在屏東開慈善會，幫助弱勢沒有飯吃的人，需要300至500萬的資金，問黃男有沒有意願一起「行善」。

黃男迫於無奈，給了10萬元「入股」後，又有林姓男子傳訊息給黃男，說他已跟買家談好價格，要賣出寄放在他店裡的槍枝，要黃男拍下槍枝照傳給他，結果黃男拍照傳槍的行動，被警方鎖定後認為他有販賣槍枝的不法行為，趁槍枝交易前夕一舉查獲。

黃男落網後極力喊冤，強調自己是被迫保管這些槍枝並被動參與售槍，法官根據大量的對話紀錄和相關事證，認定黃男有支配管領槍枝的權限，且他也是被恐嚇的情況下，才被迫保管這批槍彈，因此判他無罪，可上訴。

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