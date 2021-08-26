刑警查獲槍枝遭控栽槍 大安警分局自清報檢偵辦

北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

2021/08/26 10:21

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局偵查隊趙姓小隊長，今年3月間破獲一起改造槍械案件，逮捕吳姓嫌犯送辦，本月中旬卻有人向警分局檢舉是趙員涉嫌栽槍，大安警分局督察組經主動蒐集相關事證報請檢方偵辦，雖趙員堅決否認不法，但該案關係人堅稱指控，各說各話下，為求審慎，今將他移送台北地檢署偵辦，釐清事實真相。

大安分局表示，趙姓小隊長平時對於偵辦案件較為積極，常不拘小節。今年2月間，趙員接獲民眾報案，聲稱遭不法人士違反個人意志脅迫簽立債權協議書且有恐嚇取財等情形，立即依規定受理，並製作相關指證筆錄，蒐集相關犯罪事證後，3月間報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，之後被網友於網路社群爆料，指控趙員自稱為竹聯幫弘仁會恐嚇喬私人債務，向該分局督察組舉報，還官官相護。

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當時，警分局督察組據報主動調查，認為趙員是受理恐嚇取財相關案件後，經報請檢察官指揮下，為能突破犯嫌心防與為喝令犯嫌出面投案，過程中所運用的偵辦技巧，查無不法意圖。

大安分局表示，這次趙員於3月間接獲有人持有槍枝線報，進而循線查獲吳姓嫌犯涉嫌持有改造手槍1支，該案已移送地檢署偵辦；結果，本月有人檢舉警員疑涉風紀案件情資，影射趙員為求績效，偵辦槍械案過程疑涉有不法。

督察組經主動著手調查，該案關係人堅稱指控，該案槍枝為趙員提供他人交付吳嫌後，再予逮捕查辦，趙員疑有爭取刑案績效而未恪遵正當辦案程序，涉有違反「槍砲彈藥管制條例」嫌疑，因此為求審慎，於完成調查後，移請台北地檢署偵辦。

大安分局強調，該案為自檢自查案件，對所屬員警疑涉不法，秉持「勿枉勿縱」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現維護整飭警紀的決心。

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