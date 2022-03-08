8名前板橋市民代表賣補助額度 最重判3年10月

前台北縣板橋市郭姓市民代表等8人，接受時任市代會曾姓主席賄賂，轉賣補助額度，新北地方法院近期依收受賄賂罪，判處2年至3年10月不等刑期。（資料照）

2022/03/08 23:00

〔中央社〕郭姓男子等8人擔任前台北縣板橋市民代表期間，接受時任板橋市市民代表會曾姓主席賄賂，轉賣補助額度。新北地方法院近期依收受賄賂罪，判處2年至3年10月不等刑期，可上訴。

根據新北地方法院判決書，郭姓男子等8人均為民國99年12月25日縣市合併改制前的板橋市市民代表，具有向板橋市公所建議補助地方機關團體辦理活動、購置設備等經費的職務權限。

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時任板橋市市民代表會曾姓主席因自身補助款額度不敷使用，遂思忖透過行賄其他市民代表，以支付一定比例補助款額度金額方式，向其他市民代表購得補助款額度，再將所購得的補助款額度，分配給有需求的機關團體。

檢調查出，曾姓主席自97年到99年間，以支付2至3成補助款額度的方式，向郭男等8人購買補助款額度，交付金額從2萬至45萬元不等，達成交易後，郭男等人也依曾姓主席指示，填寫建設建議單給指定的機關團體。

郭男等人到案後坦承犯行，除了郭男未繳回犯罪所得，其餘7人皆已繳回。

新北地院合議庭法官認為，郭男以外7人是因一時失慮才犯案，事後已表悔意，堪認生活已回歸常軌，因此判處2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑2年；郭男則被判處3年10月徒刑，褫奪公權3年。

至於曾姓主席涉犯不違背職務行賄罪嫌，因於100年才正式實施，因此基於不溯及既往原則，不構成犯罪。（編輯：黃世雅）1110308

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