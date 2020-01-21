為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

前桃園縣長吳志揚機要秘書涉收賄 一審判7年6月徒刑

前桃園縣長吳志揚任內的隨行機要秘書鄒德道（見圖）涉嫌收賄，一審判有期徒刑7年6月。（資料照，翻攝自鄒德道臉書）

前桃園縣長吳志揚任內的隨行機要秘書鄒德道（見圖）涉嫌收賄，一審判有期徒刑7年6月。（資料照，翻攝自鄒德道臉書）

2020-01-21 17:33:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］男子鄒德道2013年間擔任立委吳志揚在桃園縣長任內的隨行機要秘書期間，涉嫌為土地投資客黃姓男子等人護航，申設「楊梅仁美產業園區」，收取價值約百萬元的BMW轎車與100萬元賄款，讓農業用地轉編為工業用地，去年被依違反貪污治罪條例起訴，桃園地院今天一審宣判，法官以鄒男涉犯「貪污治罪條例」之不違背職務收受賄賂罪，判處7年6月徒刑、褫奪公權3年；可上訴。

鄒德道從2010年1月1日至2014年4月11日擔任桃園縣工商發展投資策進會（現改制桃園市工商發展投資策進會，簡稱工策會）編內幹事，負責轄區廠商服務、配合聯繫縣府各局處室向，並派駐縣長室擔任隨行機要秘書，肩負接待、處理各項選民服務等工作。

判決指出，2013年間鄒男的黃姓友人有意參與申設「楊梅仁美產業園區」，藉此將農地轉編為工業用地出售牟利，遂向鄒男請託幫忙產業園區開發案，並贈予轎車與100萬元作為對價，鄒男還先行告知喜歡的車款、顏色；為了避免東窗事發，鄒男還先將車子登記在友人名下。

鄒男在偵查過程坦承犯行，在庭訊時也曾指出，黃姓友人請託他不只這件案子，他幫忙處理得很好，有一次黃姓友人說「我自己開BMW，要不要也送你一台」，他一時貪心就說好，但覺得有爭議、違法，所以想說登記在友人名下比較安全。

另比對相關證人證詞，法官認為鄒男涉犯「貪污治罪條例」之不違背職務收受賄賂罪，審結判處他7年6月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
前隨行秘書2013涉賄被訴 吳志揚：此案在鄭文燦手中成形
2019-03-13 15:14

前隨行秘書2013涉賄被訴 吳志揚：此案在鄭文燦手中成形
收BMW與百萬賄款 吳志揚前機要秘書涉貪被起訴
2019-03-13 11:33

收BMW與百萬賄款 吳志揚前機要秘書涉貪被起訴
有巢氏房屋高雄 店數年增6成

有巢氏房屋高雄 店數年增6成
楊梅地主集資4億炒地案 掮客張介日抗告被駁回
2017-11-22 17:18

楊梅地主集資4億炒地案 掮客張介日抗告被駁回
桃市市政顧問又涉貪 鄭文燦：立即解聘
2017-11-07 20:24

桃市市政顧問又涉貪 鄭文燦：立即解聘
鄒德道是吳志揚學生 兩人關係深厚
2017-11-07 20:10

鄒德道是吳志揚學生 兩人關係深厚
社會今日熱門
2020-01-21 09:56

潤寅詐貸386億 楊文虎在美被逮下午遣返回台

2020-01-21 11:23

強力搖頭丸襲台！高檢署：2個月34死、最年輕17歲 影片

2020-01-21 16:45

海洛因磚漂上岸讓南部大毒梟栽了 台東檢警破獲10億毒品走私案

2020-01-21 15:12

嘉義市區槍戰！警連開6槍 女警遭歹徒撞飛送醫 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播