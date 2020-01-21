前桃園縣長吳志揚機要秘書涉收賄 一審判7年6月徒刑

前桃園縣長吳志揚任內的隨行機要秘書鄒德道（見圖）涉嫌收賄，一審判有期徒刑7年6月。（資料照，翻攝自鄒德道臉書）

2020-01-21 17:33:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］男子鄒德道2013年間擔任立委吳志揚在桃園縣長任內的隨行機要秘書期間，涉嫌為土地投資客黃姓男子等人護航，申設「楊梅仁美產業園區」，收取價值約百萬元的BMW轎車與100萬元賄款，讓農業用地轉編為工業用地，去年被依違反貪污治罪條例起訴，桃園地院今天一審宣判，法官以鄒男涉犯「貪污治罪條例」之不違背職務收受賄賂罪，判處7年6月徒刑、褫奪公權3年；可上訴。

鄒德道從2010年1月1日至2014年4月11日擔任桃園縣工商發展投資策進會（現改制桃園市工商發展投資策進會，簡稱工策會）編內幹事，負責轄區廠商服務、配合聯繫縣府各局處室向，並派駐縣長室擔任隨行機要秘書，肩負接待、處理各項選民服務等工作。

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判決指出，2013年間鄒男的黃姓友人有意參與申設「楊梅仁美產業園區」，藉此將農地轉編為工業用地出售牟利，遂向鄒男請託幫忙產業園區開發案，並贈予轎車與100萬元作為對價，鄒男還先行告知喜歡的車款、顏色；為了避免東窗事發，鄒男還先將車子登記在友人名下。

鄒男在偵查過程坦承犯行，在庭訊時也曾指出，黃姓友人請託他不只這件案子，他幫忙處理得很好，有一次黃姓友人說「我自己開BMW，要不要也送你一台」，他一時貪心就說好，但覺得有爭議、違法，所以想說登記在友人名下比較安全。

另比對相關證人證詞，法官認為鄒男涉犯「貪污治罪條例」之不違背職務收受賄賂罪，審結判處他7年6月徒刑。

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