前隨行秘書2013涉賄被訴 吳志揚：此案在鄭文燦手中成形

2019-03-13 15:14

〔記者陳昀／台北報導〕前桃園縣長、現國民黨立委吳志揚隨行祕書鄒德道2013年涉賄，今天被桃園地檢署起訴；吳志揚透過聲明切割，強調此為鄒個人行為、自己並不知情，吳也反咬，此案是現任市長鄭文燦手中成形，呼籲檢調應不分藍綠、不應抓小放大。

前桃園縣長吳志揚隨行祕書鄒德道2013年涉嫌收取一輛BMW轎車與100萬元賄款，護航黃姓、柳姓、魏姓、蘇姓4名投資客，將農地轉邊圍工業用地、申設「仁美產業園區」，未料2014年政黨輪替、市府換民進黨執政而失敗；檢方今天偵結，依貪汙治罪起訴鄒，4名投資客則獲緩起訴。

吳志揚指出，此案在吳縣府時期根本未辦理，所以張日介等人才會轉向請託鄭文燦，更在鄭文燦手中，經張日介穿針引線成型；經濟部2017年舉行「產業缺地現況與對策」記者會時，也將該案名列「政府輔導民間申設園區的長期儲備用地」的名單，與桃園市政府在案發時所稱「未同意其辦理都市計畫變更」似有落差。

吳志揚説，曾被羈押的張日介，曾安排鄭文燦與投資客見面，檢方應深入追究，還原全貌。他更強調，對於鄒個人行為，他並不知情，鄒在縣府職務為行程秘書，只負責行程聯絡，無權涉入相關決策。

吳志揚將此事定義為，鄭文燦市府時期爆發收受數千萬「橋」土地的貪瀆弊案，呼籲檢調辦案應不分藍綠、不應抓小放大。

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