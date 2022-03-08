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    拉法葉艦案沒收犯罪所得 汪家質疑：遭沒收本金應證明為犯罪所得

    汪家委任律師重砲質疑，對最高法院裁准沒收1.7億多美元部份，未經刑事確定判決能證明是犯罪所得，若不列入更二審審理範圍不合理、也不合法。（本報合成）

    汪家委任律師重砲質疑，對最高法院裁准沒收1.7億多美元部份，未經刑事確定判決能證明是犯罪所得，若不列入更二審審理範圍不合理、也不合法。（本報合成）

    2022/03/08 18:18

    〔記者楊國文／台北報導〕喧騰一時的拉法葉艦軍購弊案，最高檢察署前特偵組聲請沒收已故的軍火商汪傳浦藏於海外的回扣、孳息等犯罪所得，最高法院於2017年裁准3億1253萬美元、2021年又裁准1億7465萬美元，共沒收本金4億8719萬美金確定，另將孳息部份發回高院更二審審理，更二審今召開準備庭，汪家委任律師重砲質疑，對最高法院裁准沒收1.7億多美元部份，未經刑事確定判決能證明是犯罪所得，若不列入更二審審理範圍不合理、也不合法，檢方則主張該1.7億多美元部份已確定。

    汪傳浦妻子葉秀貞、汪家興等5人因被通緝多年，今下午的更二審庭訊如常並未出庭，汪家律師表示，Middlebury公司的1億7465萬美元，雖然經過最高法院裁定沒收，但仍應和孳息部份一併列入更二審審理範圍才合理。

    汪家律師指出，刑法沒收新制規定，雖可以沒收犯罪所得，但1993年時同案被告海軍上校郭力恆被羈押後，和汪傳浦並無共犯關係，Middlebury公司帳戶的1億7465萬美元本金，究竟是否為犯罪所得，根本沒有刑事判決確定過，應列入更二審審理範圍。

    對此，更二審表示，根據最高法院去年10月發回意旨，只有將本金4億8719萬元產生的孳息發回更二審，該本金已確定，因此更二審審理範圍不包括1億7465萬美元本金在內，但汪家律師回應，要求更二審將其主張載明筆錄，也會持續在相關歐洲國家提出抗辯。

    另外，檢辯對於本金產生的孳息金額、計算方式也有不同的認定，更二審諭知，檢辯另以書狀於一個月內送交給更二審。

    2016年7月1日，刑法沒收新制正式上路，前特偵組立即提出聲請，追討沒收拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

    台北地院裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因無司法互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向高等法院提起抗告。

    高院裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元，約新台幣286億元，應予沒收，雙方均提起抗告。

    最高法院裁定，本金4億8719萬2808.72美元，其中3億1253萬9913.44美元沒收確定，剩餘本金1億7465萬2895.28美元、及4億8719萬2808.72美元孳息，發回高院更一審審理。

    高院更一審認定，孳息應從2017年計算，金額為3億4609萬5750.55美元，並認為沒收本金1億7465萬2895.28美元無誤，經2個金額相加，准許檢察官聲請沒收追徵本金加孳息5億2074萬8645.83美元，約新台幣145億多元。汪家不服，提起「再抗告」，最高法院去年7月裁定共沒收本金4億8719萬美金確定，另將孳息部份發回高院更二審審理。

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