網傳謝忻D奶裸照外流2千多張 警：實際數量待釐清

女星謝忻近日驚傳裸照外流，D奶胸遭看光，上週二前往台北市松山警分局報案後，昨日已轉由新北市汐止警分局著手偵辦。（資料照）

2022/03/08 17:28

〔記者吳昇儒、姚岳宏／新北報導〕女星謝忻近日驚傳裸照外流，D奶胸遭看光，上週二前往台北市松山警分局報案後，昨日已轉由新北市汐止警分局著手偵辦。警方調查，該批毛片應是攝影師檔案遭竊，導致照片外流。昨日已報請檢察官指揮偵辦，並陸續請相關人士到案說明。據悉，竊走照片的犯嫌從雲端偷走照片後就將檔案刪除，實際被盜照片數量仍待釐清。

據了解，目前外流的毛片部分，分為兩組共18張，但第二組毛片有兩張重複，警方初步推斷為16張，但因為竊嫌一次性將雲端檔案偷走後刪除，實際拍攝數量還需清點；但竊嫌以分批方式將照片流出，恐對被害人影響甚鉅。

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警方指出，目前已經陸續請攝影師及相關同仁到場製作筆錄，並對公司的雲端硬碟系統進行數位鑑識，釐清竊嫌入侵系統的時間及登入次數、IP位置等，現正請業者協助調查。

警方指出，有傳聞網路已流出2千多張謝忻毛片照，但目前在各網路論壇間並未發現，目前已派員持續在網路巡邏釐清是否屬實；另外也擔心，此說法是不法分子要誘騙民眾下載非法程式的噱頭，呼籲民眾不要因好奇點入網止或下載查看，以免遭植入木馬程式，得不償失。

汐止警分局表示，民眾若有收到相關照片切勿轉傳以免觸法，也避免造成被害人二度傷害。

謝忻D奶裸照外流一案，目前汐止警分局已報請檢察官指揮偵辦。（記者吳昇儒攝）

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