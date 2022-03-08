大S手機20年沒換等到舊愛我卻等到.... 中警搭時事梗反詐超爆笑

TCPB局長室臉書粉絲專頁以大S再婚時事梗為標題PO文反詐宣導。（截自TCPB局長室臉書粉絲專頁）

2022/03/08 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕藝人大S（徐熙媛）今（8日）宣布再婚，對象是20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄，對方表示得知大S離婚，鼓起勇氣打給她，結果手機沒變重逢，台中市警局隨即搭上時事，以「大S手機號碼20年沒換，等到了具俊曄」「我手機號碼20年沒換，卻等到了假同學」為標宣導反詐騙，讓網友大讚超有梗，小編太有才。

TCPB局長室臉書粉絲專頁稍早以此時事梗為標題PO文，文中指出，詐騙樣式百百款，假冒親友的「＃猜猜我是誰」手法更是歷久不衰，歹徒冒充親友、同學，然後以受傷住院、調頭寸、被追債等各種理由借款，一旦心軟匯出財物，歹徒馬上捲款逃逸，徒留滿地交易明細。

請繼續往下閱讀...

文中藉此提醒各位粉絲，20年前老情人打來的機會微乎其微＃不是詐騙就是借錢，若接到可疑電話立即掛斷，接著撥打#165反詐騙專線求證，或安裝來電顯示APP查詢。

而文章一貼立即引起熱議，網友紛留言「真的很會耶，局長要給小編加薪啦！」、「我的電話等來的不是詐騙 就是保險推銷 不然就是銀行問你要不要借錢」、「老情人已經是人妻人夫了，只有詐騙是對你不離不棄」、「通常很久沒聯絡的同學打來！都很可怕！」

還有網友留言，「不論手機怎麼換，都要通知前男友或前女友」、「我手機號碼20年沒換，卻總是等不到人打來⋯⋯」「人各有命，太跟時事了」「 真是跟得上流行話語」，另類的反詐騙宣導，超爆笑又令人印象深刻。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

TCPB局長室臉書粉絲專頁以時事梗為標題PO文反詐宣導。（截自TCPB局長室臉書粉絲專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法