為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大S手機20年沒換等到舊愛我卻等到.... 中警搭時事梗反詐超爆笑

    TCPB局長室臉書粉絲專頁以大S再婚時事梗為標題PO文反詐宣導。（截自TCPB局長室臉書粉絲專頁）

    TCPB局長室臉書粉絲專頁以大S再婚時事梗為標題PO文反詐宣導。（截自TCPB局長室臉書粉絲專頁）

    2022/03/08 16:38

    〔記者許國楨／台中報導〕藝人大S（徐熙媛）今（8日）宣布再婚，對象是20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄，對方表示得知大S離婚，鼓起勇氣打給她，結果手機沒變重逢，台中市警局隨即搭上時事，以「大S手機號碼20年沒換，等到了具俊曄」「我手機號碼20年沒換，卻等到了假同學」為標宣導反詐騙，讓網友大讚超有梗，小編太有才。

    TCPB局長室臉書粉絲專頁稍早以此時事梗為標題PO文，文中指出，詐騙樣式百百款，假冒親友的「＃猜猜我是誰」手法更是歷久不衰，歹徒冒充親友、同學，然後以受傷住院、調頭寸、被追債等各種理由借款，一旦心軟匯出財物，歹徒馬上捲款逃逸，徒留滿地交易明細。

    文中藉此提醒各位粉絲，20年前老情人打來的機會微乎其微＃不是詐騙就是借錢，若接到可疑電話立即掛斷，接著撥打#165反詐騙專線求證，或安裝來電顯示APP查詢。

    而文章一貼立即引起熱議，網友紛留言「真的很會耶，局長要給小編加薪啦！」、「我的電話等來的不是詐騙 就是保險推銷 不然就是銀行問你要不要借錢」、「老情人已經是人妻人夫了，只有詐騙是對你不離不棄」、「通常很久沒聯絡的同學打來！都很可怕！」

    還有網友留言，「不論手機怎麼換，都要通知前男友或前女友」、「我手機號碼20年沒換，卻總是等不到人打來⋯⋯」「人各有命，太跟時事了」「 真是跟得上流行話語」，另類的反詐騙宣導，超爆笑又令人印象深刻。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    TCPB局長室臉書粉絲專頁以時事梗為標題PO文反詐宣導。（截自TCPB局長室臉書粉絲專頁）

    TCPB局長室臉書粉絲專頁以時事梗為標題PO文反詐宣導。（截自TCPB局長室臉書粉絲專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    掰了李進良…小禎有感大S再婚 動念曝感情狀態
    2022/03/08 15:57

    掰了李進良…小禎有感大S再婚 動念曝感情狀態
    具俊曄自爆禿頭危機 30年前青澀「有毛照」曝光
    2022/03/08 15:27

    具俊曄自爆禿頭危機 30年前青澀「有毛照」曝光

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    凍齡玉女蘇慧倫意外成為大S和酷龍具俊曄「紅娘」 她說話了
    2022/03/08 15:17

    凍齡玉女蘇慧倫意外成為大S和酷龍具俊曄「紅娘」 她說話了
    大S婦女節宣布再婚 陳沂提4點讚爆：新時代女性表率
    2022/03/08 15:12

    大S婦女節宣布再婚 陳沂提4點讚爆：新時代女性表率

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播