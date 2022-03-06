低頭撿東西沒看路？ 台中休旅車凌晨直衝撞斷路燈

休旅車直衝撞斷路燈。（民眾提供）

2022/03/06 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕一輛休旅車今天凌晨行經中市北屯區一處路段時，駕駛疑低頭撿東西未注意車前狀況導致車子偏移，竟直接衝撞路旁的路燈，因撞擊力道猛烈，燈桿連同基座都被撞斷，所幸駕駛及車內女乘客均未受傷，駕駛經酒測無飲酒反應，但暗夜巨響仍造成附近民眾睡夢中驚醒。

這起自撞事故發生在今天凌晨4時53分許，37歲李姓男子當時駕駛休旅車搭載一名女性友人，由景賢路沿軍功路往太原路方向行駛，根據相關路口監視器顯示，車子當時行經軍功路一段235號前時突然偏移車道，接著就看到車子直接朝路旁的路燈撞上去。

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由於撞擊力道猛烈，燈桿連同基座當場被撞斷，休旅車車頭嚴重損毀，車內安全氣囊也爆開，附近居民睡夢中被巨響驚醒察看，驚見這一幕立即報案，轄區第五分局交通分隊獲報趕往處理，所幸李男與女乘客都沒有受傷，而李經酒測也無酒精反應，初判是未注意車前狀況釀禍。

至於李男也坦認因當時低頭撿東西，一抬頭已來不及煞車才撞斷燈桿；警方除已通報1999協助移除燈桿，維持交通順暢，並通報市府依規定後續求償，同時將全案將函請交大事故組分析肇因釐清。

休旅車直衝撞斷路燈。（民眾提供）

休旅車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

休旅車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

市府上午已派員移除燈桿。（民眾提供）

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