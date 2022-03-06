撞上切到外車道車輛翻覆 駕駛走在國道要拿回手機遭2車連撞亡

蔡男車輛四腳朝天而後方轎車撞上中央分隔島上。（苗縣府消防局提供）

2022/03/06 10:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕悲劇！國道3號苗栗縣鎮路段南下126公里處，今天凌晨發生連環車禍，導致一名31歲年輕蔡姓男子慘死內側車道事故。國道警方調查，一輛老舊福特轎車駕駛因引擎出現問題，從中線車道切到外車道欲至路肩檢查，結果後方蔡男駕駛的現代轎車隨後撞上，蔡男車輛因此翻覆至內側車道四腳朝天，原本蔡男與同車女友已經脫困，但蔡男欲回到車上拿回手機等物時，在內車道被後方volvo與另一輛福特轎車追撞，當場慘死。而老福特轎車與volvo轎車也因被撞擊毀損直接掛在中央分隔島上方。

國道警方指出，最初55歲汪姓駕駛的福特轎車因引擎過熱，要停放到路肩檢查，可能因該路段較昏暗，結果後方蔡男在汪男變換至外車道時便撞上，蔡男所駕駛轎車因巨大撞擊力翻滾到內側車道。

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蔡男當時與女友趕緊下車，但蔡男女友說，事故發生時蔡男有繫安全帶，翻車後2人脫困，但蔡男當時打算回車上取回個人重要物品，沒料到走回內車道時，後方一輛VOVLO轎車與另一輛福特轎車從後方迅速開來。國道警方初步認為，蔡男應該是在走回內車道取回個人物品時被其他2輛內車道轎車撞上，導致被輾過當場死亡，但蔡男詳細死因仍需調查。

據了解，汪男當時要返回台中市大甲區家中，而福特轎車駕駛擔任新娘秘書，當時正要趕到屏東工作，但駕駛家屬稱因遇到前方事故來不及剎車，因此撞上。

最初引擎發生溫度異常的老舊福特轎車。（民眾提供）

蔡男當場慘死。（苗縣消防局提供）

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