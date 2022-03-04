王炳忠承認認識國台辦政治局官員趙輝 「不過檢方胡亂起訴」

新黨青年軍成員王炳忠（見圖）等5人，被控為中國籍人士周泓旭吸收，在台灣發展組織，高等法院今召開辯論庭。（資料照）

2022/03/04 22:05

〔記者楊國文／台北報導〕新黨青年軍成員王炳忠、王父、中國籍男子周泓旭等5人，被控為中國籍人士周泓旭吸收，在台灣發展組織，涉觸犯國家安全法，但一審判五人均無罪；高等法院今召開辯論庭，檢方質疑一審判決不當，王炳忠等人替中方發展組織如同溫水煮青蛙，早已開始了，嚴重危害國家安全，王炳忠指控檢方子虛烏有、含血噴人，他的確認識中國國台辦政治局官員趙輝，不過，檢方是胡亂起訴，「不要看黑影就開槍」。

周泓旭昨首度開庭，僅周未到庭，王炳忠四人均辯稱未犯罪，高檢署指一審判決不當，並出招聲請傳訊國台辦等兩官員，欲證明有金援、指示在台發展組織，但律師均質疑「不可能任務」，檢方證據不足。

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台北地檢署是偵辦中生周泓旭共諜案時，查出王炳忠、林明正、北市議員侯漢廷、王父等四人自2014年起，被來台唸大學的周泓旭吸收，同年12月受中國「國台辦政黨局」副處長崔趙輝、「上海市對外聯絡辦公室」官員趙超指示，涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收現、退役軍人、軍校生，在台發展組織，將王炳忠四人、周泓旭起訴。

台北地院認定北檢舉證不足，且無法證明王炳忠等五人對國安造成「明顯且立即」危險，均判無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院今安排全天候的言詞辯論庭訊，傳喚被告王炳忠等5人到庭，高檢署論告指出，「接觸」屬於「招攬」、「吸收」的前階段行為，也是國安法所稱的發展組織行為，只要是有危害國安的犯意而去接觸對象即屬觸法，此外，一審認定的犯罪事實未綜合卷內事實進行判斷，而逕將個別證據割裂進行判斷，乃判決不當，應改判5人有罪。

高檢署檢察官王正皓指出，王炳忠等五人接受國台辦、上海市對外聯絡辦公室資金援助，吸收軍人、學生，對他們洗腦，在台發展組織，宣揚統一、一國兩制好處，已對國安造成重大威脅。

王炳忠等人均做無罪答辯，王說從查扣周泓旭電腦硬碟的資料，可以發現他是從事新黨發展組織，反指檢方割裂證據，指他替中國發展組織，是斷章取義，如同文字獄，王說，趙超是郁慕明的友人，是上海市對外辦公室人員，還反諷檢方，太不了解兩岸了，很多到中國的人都會接觸到國台辦的人，不足為奇，至於崔趙輝，則是他到中國出書遇到困難，崔協助他出書、發行，他的入都是賣書、演講，何罪之有？王也表示，宣揚和平統一，有犯罪嗎？

由於庭訊至下午6時，除王炳忠結束辯論庭訊外，還有被告都還未開始辯論，高院已訂3月11日繼續進行周泓旭等4名被告的辯論庭訊。

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