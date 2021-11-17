飆罵王炳忠「共匪」被告 館長判拘役30天

館長陳之漢（左）、新黨成員王炳忠（右）。（資料照）

2021/11/17 16:22

〔記者王定傳／新北報導〕前總統李登輝去年辭世後，新黨成員王炳忠在臉書寫下「終於死了」引起爭議。網紅「館長」陳之漢獲知後在臉書及直播中，以三字經等不雅字眼辱罵王炳忠，並怒斥「狗兒子、共匪、賣國賊」等被起訴。陳之漢在審理時認罪，新北地院今依公然侮辱罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

檢方調查，陳之漢因不滿前總統李登輝辭世後，王炳忠竟在臉書上發文「終於死了」，去年7月30日晚間9時許，在其臉書「飆捍」中發文「丙中狗兒子」等語。同年8月2日晚間11時許，陳之漢還在直播中，以三字經等不雅字眼辱罵王炳忠，例如「垃圾、弱智、狗娘養的、X你媽的中共狗、X你媽的王八蛋」等，並怒斥他是「狗兒子、中國狗、共匪、賣國賊」等語被告。

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檢方偵辦時，陳之漢坦言有發表上述言論，但辯稱臉書中的「丙中」不是指王炳忠，直播中也沒有提及王炳忠，並非針對王炳忠。

檢方認定他就是針對王炳忠，雖王炳忠發言內容，本屬涉及政治人物言行可受公評之事，但陳之漢用「X你娘」等具有性貶抑意涵的言詞，及「垃圾、狗娘養的、狗兒子、王八蛋」粗俗不雅詞彙，並以「匪、賊、狗」等指人蠻橫霸道、奸詐狡猾、諂媚奉承字眼，進行情緒性謾罵，已逾越一般社會大眾可接受的程度，非適當合理評論。

法院日前審理時，陳之漢認罪；他的委任律師則表示，本案是政治評論時不慎「擦槍走火」，且陳之漢已認罪，請從輕量刑。

王炳忠當時亦出庭表示，他與陳之漢並無私人恩怨，從未批評陳之漢，對方卻以這麼多粗鄙言語辱罵，已逾越正常合理評論範圍，他無法接受，且陳之漢有多次非理性謾罵紀錄，仍不知悔改，希望法院從重量刑，並對陳之漢提出刑事附帶民事求償，要求館長賠償60萬元，還須刊登道歉聲明。

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