不爽檳榔攤口氣差 他砸店又潑汽油縱火燒攤子

王男否認犯行，中檢依監視器畫面，將他依公共危險罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/03/03 13:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年觸犯酒駕共危險罪，被台中地檢署裁定緩起訴的王姓男子，在緩起訴期間，去年11月打電話叫外送檳榔，卻認為外送員與檳榔攤客服人員口氣差，先是用電話威脅要砸店與放火，再持汽油潑灑檳榔攤並點燃，放火燒燬裝潢、電線、招牌與冷氣，幸好火勢即時被撲滅，沒有擴大燒燬整棟建築，檢方偵查時，他全盤否認犯行，辯稱錄影畫面的縱火者不是他，中檢不採信辯詞，依公共危險罪起訴。

起訴書指出，王男因酒駕被裁定緩起訴1年，期間從去年10月至今年10月。去年11月18日晚間10時許，王男打電話至大雅區一間檳榔攤訂購檳榔，檳榔攤派遣店員送達，王男卻認為店員態度不佳，打電話至檳榔攤，他又認為接電話的人口氣也差，威脅要砸店與縱火，事隔1小時半，他提著汽油約8.3公升，備妥瓦斯噴槍與鐵鎚，到檳榔攤潑灑汽油，並用噴槍引燃。

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火勢從店面與人行道竄起，焚燬檳榔攤裝潢、電線、招牌與冷氣，王男再持鐵鎚砸店，檳榔攤店員通知老闆馳抵，迅速撲滅火勢，沒有進一步擴大焚燬建築，警方依監視器畫面查獲王男，查扣汽油桶、噴槍與鐵鎚，以及作案時穿著的黑外套、迷彩長褲等證物。

王男否認犯行，他辯稱接電話的客服人員、店長口氣差，但他只有揚言要砸店，沒有去縱火，他承認警方查扣的衣服，噴槍等證物都是他的，但他沒去檳榔攤，監視器拍到的縱火者不是他，他不認罪。

檢方認為，從監視器畫面比對，與王男特徵、機車與穿著衣物，以及警方查扣的噴槍等皆相符，可證明是王男所為，不採信辯詞，認定王男觸犯恐嚇罪，以及放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，從重依後者起訴。

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