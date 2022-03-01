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    地主拒開發不賣土地 惡業者竟砌牆擋出入教唆縱火

    地主拒開發不賣土地遭砌牆擋出入，業者還教唆手下屋外縱火遭判刑。（記者黃良傑攝）

    地主拒開發不賣土地遭砌牆擋出入，業者還教唆手下屋外縱火遭判刑。（記者黃良傑攝）

    2022/03/01 16:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕簡姓地主拒絕土地開發業者併購大寮區的一塊土地，謝姓業者被控教唆呂姓、蔡姓表兄弟涉嫌縱火，所幸及時發現，未釀成傷亡，業者還收購簡男周邊土地，砌牆不讓其出入，謝男全盤否認，高雄地院審結，依強制罪、放火罪判謝男5年6月徒刑，呂、蔡2人判3年8月。

    謝男到案否認砌牆、擺設蛇籠不讓人出入，辯稱因簡男的圍牆侵占他的土地，為了在自己的土地上蓋倉庫，才會砌牆，沒有強制任何人的犯意與意圖，同時也否認指示他人縱火。

    判決書指出，被告謝男看上簡男位於大寮區的私有土地，並邀簡男共同開發被拒，2019年12月間，他前往簡男住處揚言「…沒讓我處理，我要來拆你家圍牆」、「堵住你家大門口不讓你出入」等語；半年後在2020年6月間，謝男被控找來呂姓前員工，夥同呂的蔡姓表弟在簡男屋外縱火，幸好及時發現撲滅。

    謝男否認教唆縱火，呂、蔡男3人均稱縱火是受謝男指使；至於謝男辯稱要蓋倉庫才砌牆，法官審酌磚牆無需樑柱，且被告未申請建造蓋倉庫，故不採信他的說詞，依強制罪、縱火罪判謝男5年6月徒刑，全案可上訴。

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