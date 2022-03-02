小蝦米鬥倒大鯨魚！被解僱員工告贏第一產險

北院認為，第一產物保險解僱謝員並不符合比例原則，判公司應按月給付謝月薪直到復職日止。（資料照）

2022/03/02 10:50

〔記者溫于德／台北報導〕第一產物保險公司謝姓女員工檢舉、申訴公司，遭公司以盜用課長權限對外寄發電子郵件為由，依勞基法解僱，謝不服，提告要求復職。台北地院認為，謝工作16年來僅有這次違規，公司若要懲處謝尚有其他替代手段，卻直接予以解僱，並不符合比例原則，日前判謝勝訴，要公司按月給付謝月薪直到復職日止，可上訴。

謝主張，自2004年任職以來，克盡職守完成第一產物保險交辦事項，但她發現，公司舉辦勞資會議並未公開選出勞方代表便違法指定人選，公司還持續侵占簽約保費所得酬勞獎金，且公司也違反公司法造成股東損失1350萬元，去年2月至4月分別提出檢舉或申訴。

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然而，公司卻以謝利用課長離開座位時盜用權限，將蘊含單位主管利用職權霸凌報復的公司會議回憶檔對外寄發為由，依勞基法惡意解僱，她因而提告要求確認雙方僱傭關係存在，並須按月給付月薪直到復職日止。

第一產物保險解釋，公司已告知謝工作規則、資安規範，並經多次教育訓練，謝應知悉若寄到外部信箱的郵件有夾帶檔案，應經主管或經理審核才能放行，謝卻違規造成資安漏洞，且謝出席調查會議時，拒絕提供檔案密碼給公司審核資安，導致公司無從掌握機密資訊或客戶個資是否外洩，故除解僱外，難依其他懲處手段替代。

第一產物保險強調，公司解僱謝後，為維持業務運作已進行人力調整，要求謝在獲得新的工作指派前，暫時居家辦公，並提供紙本出勤紀錄及請假單，經拍照後傳給主管，謝卻未於每日既定上下班時間簽到退並回傳出勤狀況，即便經過副理口頭提醒，謝仍無正當理由曠工12日，依勞依法規定同樣可終止勞動契約。

北院認為，雇主應依勞工故意過失行為程度，採取符合比例原則的懲戒方法，至於解僱必須是在勞工故意過失行為極其重大、無法補救導致雇主有極大不利益時，才能採取的終極、無法迴避、不得已手段，以符合解僱最後手段性原則。

北院根據調查報告發現，課長並未默示授權謝使用其公務電腦及主管審核權限，認定謝並未遵守第一產物保險資訊安全守則，更有悖於勞工中時義務，已違反勞動契約，但違反勞動氣契約是否符合勞機法中「情節重大」法定要件，應考量勞工違規行為態樣、勞雇間關係的緊密程度、勞工到職時間，並衡平勞雇利益，以審酌是否達到不能繼續維持勞動契約。

北院表示，謝在第一產物保險的年資已逾16年，勞雇關係持續相當時間，並不疏遠，且公司並未提出謝曾遭懲戒或長期不適任相關證明，只因謝1次違規事件就解僱，並不合理，另謝向主管機關提出檢舉或申訴，屬合法行使權利，不能作為破壞勞資信賴關係的正當事由，且若要懲處謝，尚有其他替代手段如記申誡、記過處分，故判謝勝訴，要公司按月給付謝月薪直到復職日止。

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