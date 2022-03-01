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    首頁　>　社會

    士官涉性侵7名少年 情節重大延押2個月

    示意圖

    示意圖

    2022/03/01 07:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕志願役士官阿榮（化名）服役前後，透過打電玩遊戲等手法，涉嫌口交、撫摸性器七名少年，被高雄高分院重判，並因涉案情節重大、有逃亡之虞等理由，法官裁定自今（1）日起，延長羈押2個月。

    判決書指出，2018年3月至2020年6月止，被告阿榮藉由打電玩遊戲，或透過友人介紹，在市區公園等處，共認識12至14歲的7名少年後，在學校籃球場、電影院等多處，涉嫌撫摸他們蛋蛋，或要求幫他口交，共觸犯猥褻、妨害性自主等17罪。

    被害少年出庭告訴承辦法官說，平時與被告玩耍時，若反抗會遭他掐肩膀、手部穴道或雙手反扣於背部，且肩膀穴道被捏時會特別痛，故不敢反抗或表達意見；另有受害少年則說，害怕受傷，而不敢抵抗﹔阿榮則認罪、非常後悔，強調正積極尋求與被害人等達成和解。

    阿榮被橋頭地院依妨害性自主等罪，判處有期徒刑9年，他不服上訴，高雄高分院改判8年10月徒刑。

    由於阿榮羈押期限將屆，2審合議庭法官審酌他涉案情節重大被重判，有逃亡及客觀上確有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，裁定自今（1）日起，延長羈押2個月，可抗告。

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