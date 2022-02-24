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    女罹癌臥病在床 遠親探病竟脫褲摸胸猥褻

    阿雄涉嫌猥褻罹癌親戚。（情境照）

    阿雄涉嫌猥褻罹癌親戚。（情境照）

    2022/02/24 07:12

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿雄（化名）攜帶餅乾假藉探病，涉嫌伸狼爪撫摸罹癌臥病在床的女鄰居兼遠親，被高雄高分院依強制猥褻罪，改判徒刑10月後，不服上訴最高法院被駁回，檢方將通知他入監。

    判決書指出，2019年4月16日上午8點多，住在屏東縣的阿雄，攜帶餅乾進入鄰居小真（化名）房間，見她健康狀況不佳躺臥在床，涉嫌伸手撫摸胸部後，又脫下褲子欲強拉她的手觸碰其陰莖之際，小真立即將手抽回。

    過程中，碰巧小真女兒（小玉）撞見，阿雄隨即穿上褲子，小玉則持手機拍照並追問，他則乘隙離開現場。屏東縣警察局內埔分局接獲小玉報案，依強制猥褻罪，將阿雄移送屏東地檢署偵辦並起訴。

    阿雄辯稱，小真說頭痛，才幫她按摩小腿，大腿以上都沒有碰，也未脫褲子，小真的手沒有接觸他的身體；至於小真左手指甲驗出他的DNA檢體，可能是按摩所致，否認犯行。

    高雄高分院合議庭調查，小真罹患癌症，整天臥病在床，母女與阿雄沒有過節，不會隨意嫁禍他，加上母女指證歷歷，及小真被侵犯後透露有意輕生，因此改判林嫌有期徒刑10月。

    阿雄不服判決，上訴最高法院被駁回而定讞，高雄高分院並已收到判決結果，檢方將傳喚他到案執行。

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