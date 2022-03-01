12年前彭懷真批社工官僚殺人 今當社會局長卻發生虐嬰事件

台中市發生驚人的虐嬰事件，市長盧秀燕帶社會局長彭懷真等人躹躬道歉，而彭懷真十二年前曾抨擊社工官僚，如今自己卻成主事者。（中市府提供）

2022/03/01 06:33

〔記者唐在馨／台中報導〕台中華興托嬰中心傳虐嬰事件，在舊案新查之後竟然高達五嬰受害，中市府社會局長彭懷真共五位官員自請處分，而彭懷真十二年前為了曹小妹事件抨擊社工官僚殺人引發軒然大波事件也再被提及，只不過當年彭懷真質疑官僚，今天則變成他遭質疑。

2010年原台中縣驚爆母攜女燒炭自殺事件，由於當時事涉三個縣市社工通報問題，事後不但台中市縣府及南投縣府都遭監察院糾正，當時擔任東海大學社工系主任的彭懷真也質疑社工官僚殺人，但因為用詞嚴厲，引發社工系統反彈，最後彭懷真辭去系主任。

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而這次台中市發生虐嬰事件，是早在一年前就爆發，但當時社會局只針對被反映的一名嬰兒做調查，事後其他家長一直反應卻未即時調查，之後立委介入召開記者會，市長盧秀燕震怒並躹躬道歉後，最後市府調查共有五嬰受虐，包括彭懷真在內的五位官員也自請處分。

社工界及政壇私下討論此一事件，不禁感嘆，彭懷真當年嚴厲指責，但自己進入公部門之後，沒想到也是無法立即掌握問題，五位嬰兒被虐，事隔一年才被調查出來，不知當初的「彭教授」會如何看現在的」彭局長」？

對此彭懷真表示，當年是有完備的法令，但相關人士沒有好好利用，而這次的虐嬰案情況不同，市府已經針對此提出檢討方案，他也自請處分，目前調查報告也已送到府高層，等待最後裁斷。

彭懷真強調，自己做過記者，因此擔任社會局長後就一直要求部屬看事件要有全面性及立即性，不過當再被詢問「這次虐嬰案社會局有無疏失而局長有無當過記者有何關係」時，彭懷真則說的確沒有關係，這次事件社會局有疏失，已經自請處分。

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台中市發生驚人的虐嬰事件，市長盧秀燕帶社會局長彭懷真等人躹躬道歉，而彭懷真十二年前曾抨擊社工官僚，如今自己卻成主事者。（圖:中市府提供）

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