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    恐怖托嬰中心集體虐娃 中市罰6萬輕縱

    中市南屯區華興托嬰中心多名托育員對嬰兒施暴，目前停業中。（記者蔡淑媛攝及翻攝）

    中市南屯區華興托嬰中心多名托育員對嬰兒施暴，目前停業中。（記者蔡淑媛攝及翻攝）

    2022/02/19 05:30

    華興托嬰 曾獲評鑑優等

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕曾獲評鑑優等的台中市南屯區華興托嬰中心，去年被檢舉托育員黃昀恩虐待女嬰，昨再爆出還有林姓、簡姓托育員涉對多名嬰兒施暴；監視畫面顯示，托育員對嬰兒做出打頭、摔地、倒吊、綁奶嘴、拿布塞嘴、關儲藏室等惡行。家長控訴，至少有三名托育員施暴，恐全班嬰兒都受害，社會局竟輕縱、包庇托嬰中心、只罰一名托育員，調查消極且未告知相關家長，根本是擺爛。

    社會局昨表示，調查發現除黃員施暴，還有林姓、簡姓托育員涉嫌。社會局長彭懷真承認疏失、表達抱歉，表示去年二月九日女嬰受虐當日影片是全日檢視，但其他日子的影片，未完整調閱，會針對新事證啟動調查。

    社會局稱會調查新事證

    華興托嬰中心去年二月被家長檢舉，托育員黃昀恩同年二月九日對五個月大女嬰，有推、拉、捏行為成傷，判定違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰六萬元並公布姓名，十年內不得從事相關工作；另托嬰中心管理不善，導致兒童受傷，也裁罰六萬元，目前停業中。

    多人施暴 市府只罰一人

    受虐的女嬰家長對黃昀恩與托嬰中心提告傷害，有兩名家長得知，懷疑自己兒子也受害，日前向社會局求助未果，轉向時代力量南屯區黨部主任吳佩芸陳情，吳協助調出相關影片，發現多名托育員多日、多次對不同嬰兒施虐，種種施暴畫面讓人心痛。

    兩名受害男嬰的家長，昨在時代力量立委王婉諭等人陪同下，到市政府控訴社會局輕縱包庇托嬰中心。

    家長痛批擺爛、敷衍

    其中一名家長控訴，當時四、五個月的兒子被托育員施虐，造成兒子瘀青等傷勢，回家常哭鬧，目前醫院判定行為遲緩，社會局卻只公告女嬰被施虐兩個小時的違法行為，痛批市府輕罰放縱，敷衍了事，嚴重違法失職，質疑「媽媽市長（盧秀燕）是這樣照顧小孩的嗎？」。

    事後才知受虐 家長氣炸

    另名家長也說，當時七、八個月的兒子遭托育員塞奶嘴綁頭、打胸，踢肚、踢椅，非常惡質，案發後沒被社會局通知，直到最近才輾轉看到影片，希望市府重新調查與說明。

    華興托嬰中心簡姓負責人表示，對孩子及家長非常抱歉，對司法偵辦審理，會全力配合，不會逃避該承擔責任，對於家長指控全部孩子都受虐，她強調，這是不可能、不會做的事，現在托嬰中心停業，未來不再復業。

    社會局指出，華興托嬰中心二○一四年立案，核定收托四十五人，去年事發時收托四十人，二○一六年評鑑時為甲等，二○一九年為優等。

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